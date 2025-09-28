Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Кристиан Киву признава, че Франческо Пио Еспозито го е изненадал след първия си гол в Серия "А" за Интер, но изрази притеснение от силата на Каляри при статичните положения. „Нерадзурите“ балансираха между ротация в състава и концентрация, за да сломят отбора на с 2:0 в срещата от 5-ия кръг на шампионата на Ботуша.

„Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите и ние открихме резултата рано“, заяви Киву.

Интер набра скорост с победа срещу любим съперник

Треньорът беше забелязан да празнува бурно край страничната линия след втория гол, особено след като той беше първи в Серия А за Пио Еспозито.

„Не трябва да забравяме, че той е само на 20 години, цялото му бъдеще е пред него, просто трябва да продължи да работи по същия начин. Той има страхотни качества, но и сериозен потенциал за подобрение, така че трябва да остане здраво стъпил на земята. Признавам, той ме изненадва с това колко добре се справя, тъй като играе за отбора и знае как да прави определени неща, не се страхува от нищо, запазва хладнокръвие пред гола и се радвам, че успя да отбележи първия си гол. Може би това ще му помогне да се отпусне още повече“, отбеляза Киву.

Най-добрите голови възможности за Каляри дойдоха от статични положения, най-вече когато удар с глава на Майкъл Фолоруншо се отби от гредата.

„Мисля, че Каляри има най-високия състав в Европа, така че вече знаехме, че ще бъдат опасни при статични ситуации и се опитахме да добавим няколко сантиметра към нашия отбор. Те също така знаят как да пласират своите включвания и скокове, но ние запазихме суха мрежа, а това също беше важно", каза още Киву.

Въпреки че имаше известна ротация в състава, „нерадзурите“ запазиха непокътната старата гвардия в халфовата линия в лицето на Чалханоглу, Мхитарян и Николо Барела.

„Всички знаем качествата и опита, които те носят на този отбор, начина, по който заемат пространствата и помагат в защита. Желински, Диуф, Фратези и Сучич също са добри варианти, трябва да избирам за всеки мач въз основа на противника, но и на заслугите. Радвам се, че всички те затрудняват избора ми“, отбеляза Киву.

Сега Интер трябва да се подготви за Шампионската лига, тъй като във вторник вечер ще приеме Славия Прага на „Сан Сиро“, след като вече победи Аякс с 2:0 като гост.