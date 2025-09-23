Милан и Интер направиха друга важна крачка по съвместния проект

Милан и Интер обявиха на кого са поверили проекта за евентуалното изграждане на нов стадион в района на “Сан Сиро”. Както вече стана ясно, двата гранда публично потвърдиха желанието си да закупят въпросната зона и прилежащата й площ, където се намира и стадион “Джузепе Меаца”. Спряганата сума е около 200 млн. евро. Наскоро беше договорена и цената и вече се чака само гласуването Общинския съвет на Милано.

Въпреки че изходът от този вот остава несигурен, клубовете започнаха да подготвят следващите стъпки в случай на положителен резултат. След слухове за това на кого ще бъде поверен процесът по проектиране, вече има и официално съобщение, според което въпросните фирми са Foster + Partners и MANICA.

Ето какво гласи официалната информация от двата клуба:



Интер и Милан обявяват, че са подписали споразумение с архитектурните бюра Foster + Partners и MANICA, ръководени съответно от лорд Норман Фостър и Дейвид Маника. Ако Миланският общински съвет одобри резолюцията за продажбата на зоната, двете фирми ще бъдат отговорни за проектирането на новия стадион на Милано.

Новото съоръжение, част от проект за градско възстановяване, обхващащ приблизително 281 000 квадратни метра и фокусирано върху иновациите и устойчивостта, ще има капацитет от 71 500 места и ще предлага несравнима атмосфера.

То ще разполага с два големи етажа с наклон, проектиран да осигури оптимална видимост от всяка секция. Също така ще отговаря на най-високите стандарти за достъпност, като предоставя специални изживявания за всички фенове и предлага сектори с достъпни цени.

Foster + Partners е една от водещите световни фирми в областта на устойчивата архитектура, урбанизма, инженерството и дизайна. Основана от лорд Норман Фостър през 1967 г., тя е проектирала емблематични проекти като Apple Park в Купертино, летищата в Хонконг и Пекин, моста Милениум в Лондон, както и два водещи магазина на Apple в Рим и Милано. Фирмата е отговорна за генералния план на района около стадион „Уембли“, който превърна зоната в успешен многофункционален квартал с магазини, ресторанти и хиляди нови домове. Тя е работила и по няколко мащабни генерални плана в Милано, включително Milano Sesto.

MANICA, основана от Дейвид Маника през 2007 г., е призната за фирма от най-висок клас в сектора на спортните съоръжения. Фирмата е проектирала международно признати инфраструктури като Allegiant Stadium и Chase Center, дом съответно на Las Vegas Raiders и Golden State Warriors. MANICA е отговорна и за дизайна на предстоящия трансформиращ проект за стадион, който ще бъде домакин на Chicago Bears, както и на Miami Freedom Park, бъдещият дом на Интер Маями. Дейвид Маника има лични работни отношения с Норман Фостър и неговата компания, които датират от почти 30 години, от дизайна на новия стадион „Уембли“ в Лондон, и включват също спечелилата кандидатура за стадион „Лусаил“ за Световното първенство през 2024 г. в Катар.“

Тази значителна стъпка в развитието на бъдещия стадион представлява стратегическа инвестиция за бъдещето и осезаем знак за ангажираност към град Милано, неговата история и неговото културно, архитектурно и спортно наследство. Началото на дейностите, включително първоначалния концептуален дизайн и предварителните фази на проекта, ще зависи от финализирането на придобиването на въпросния район от страна на клубовете.“