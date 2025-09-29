Киву: Всеки идва на "Сан Сиро" с идеята да спечели

Наставникът на Интер Кристиан Киву заяви, че Ян Зомер ще се завърна на вратата на тима за утрешния сблъсък в Шампионската лига със Славия (Прага). Румънският наставник обясни, че “нерадзурите” много трябва да внимават, тъй като чешкият тим е много здрав физически и опасен на контраатаки. Италианският гранд започна много добре кампанията в Европа през тази година с успех с 2:0 като гост на Аякс.

“Двубоят със Славия (Прага) ще е труден, но в Шампионската лига няма лесни мачове. Зомер се завръща и ще играе утре. Имам двадесет и двама играчи и виждам всеки един от тях като потенциален титуляр. Не смятам, че имам 11 или 12. Ако мислех по този начин, щях да бъда слаб треньор и нямаше да съм способен да си върша работата. Опитвам се да се угодя на всеки от играчите, но манталитетът има значение. Славия (Прага) е корав и много здрав физически отбор, така че трябва да внимаваме много, трябва добре да разбираме различните моменти в мачовете, за да взимаме правилните решения. Винаги съм харесвал представянето им. Ясно е, че всеки идва на “Сан Сиро” с идеята да спечели, така че трябва да останем фокусирани, смирени и да запазим нашата концентрация. Футболът ме е научил, че трябва да стоиш здраво стъпил на земята, защото високите очаквания може да донесат голямо разочарование. Работим мач за мач и няма смисъл да гледаме програмата за следващите срещи в турнира,” обясни Киву.

Снимки: Gettyimages