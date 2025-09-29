Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Всеки идва на "Сан Сиро" с идеята да спечели

Киву: Всеки идва на "Сан Сиро" с идеята да спечели

  • 29 сеп 2025 | 16:53
  • 896
  • 0
Киву: Всеки идва на "Сан Сиро" с идеята да спечели

Наставникът на Интер Кристиан Киву заяви, че Ян Зомер ще се завърна на вратата на тима за утрешния сблъсък в Шампионската лига със Славия (Прага). Румънският наставник обясни, че “нерадзурите” много трябва да внимават, тъй като чешкият тим е много здрав физически и опасен на контраатаки. Италианският гранд започна много добре кампанията в Европа през тази година с успех с 2:0 като гост на Аякс.

“Двубоят със Славия (Прага) ще е труден, но в Шампионската лига няма лесни мачове. Зомер се завръща и ще играе утре. Имам двадесет и двама играчи и виждам всеки един от тях като потенциален титуляр. Не смятам, че имам 11 или 12. Ако мислех по този начин, щях да бъда слаб треньор и нямаше да съм способен да си върша работата. Опитвам се да се угодя на всеки от играчите, но манталитетът има значение. Славия (Прага) е корав и много здрав физически отбор, така че трябва да внимаваме много, трябва добре да разбираме различните моменти в мачовете, за да взимаме правилните решения. Винаги съм харесвал представянето им. Ясно е, че всеки идва на “Сан Сиро” с идеята да спечели, така че трябва да останем фокусирани, смирени и да запазим нашата концентрация. Футболът ме е научил, че трябва да стоиш здраво стъпил на земята, защото високите очаквания може да донесат голямо разочарование. Работим мач за мач и няма смисъл да гледаме програмата за следващите срещи в турнира,” обясни Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 514
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 816
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 995
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 562
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 705
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17950
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26193
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20459
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18941
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28346
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13290
  • 16