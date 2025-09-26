Популярни
Решават съдбата на "Джузепе Меаца" в понеделник

  • 26 сеп 2025 | 06:37
  • 2909
  • 0
Решават съдбата на "Джузепе Меаца" в понеделник

Бъдещето на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано ще бъде решено в следващите няколко дни, тъй като в понеделник вечерта градският съвет ще гласува одобрението за продажбата на стадиона. Ето какво е необходимо на Интер и Милан, за да бъде осъществена сделката.

Кметът на Милано, Джузепе Сала, потвърди миналата седмица, че има постигнато споразумение между заинтересованите страни за продажбата на терена на „Сан Сиро“, включително емблематичния стадион „Джузепе Меаца“, на Милан и Интер, в очакване на окончателно одобрение от градския съвет.

От Милан и Интер ще вземат решение за "Джузепе Меаца" в следващите дни
От Милан и Интер ще вземат решение за "Джузепе Меаца" в следващите дни

Градският съвет ще проведе заседание в четвъртък вечер, за да обсъди детайлите около предложената продажба. След това предложението ще бъде подложено на гласуване в понеделник, 29 септември. След тази дата Милан и Интер ще имат окончателен отговор за бъдещето на стадиона.

Междувременно двата клуба вече обявиха, че са сключили партньорства с две архитектурни фирми, Foster + Partners и MANICA, които ще ръководят проектирането и реконструкцията на стадиона, ако градският съвет даде одобрението си за продажбата.

Милано има 48 избрани градски съветници плюс кмета Сала, което означава, че максимум 49 души могат да участват в гласуването в понеделник. За да бъде подложено на гласуване предложението за продажба, е необходимо присъствието на минимум 25 градски съветници.

Ясна е цената, на която Милан и Интер могат да закупят "Джузепе Меаца"
Ясна е цената, на която Милан и Интер могат да закупят "Джузепе Меаца"

Ако гласовете „за“ надделеят над гласовете „против“, продажбата на „Сан Сиро“ ще бъде одобрена. При равенство в гласовете ще има една възможност за повторно гласуване. Ако обаче и вторият вот завърши наравно, предложението ще бъде отхвърлено.

Според информация на "Calcio e Finanza", към момента съветниците са напълно разделени в намеренията си за гласуване. 24 възнамеряват да гласуват „за“ продажбата, включително Сала, а 24 – „против“. Съобщава се, че един съветник все още не е взел решение.

