Интер набра скорост с победа срещу любим съперник

Отборът на Интер записа третата си поредна победа във всички турнири, след като спечели с 2:0 като гост на Каляри в късния съботен двубой от петия кръг на Серия "А". Капитанът Лаутаро Мартинес (9’) отбеляза дежурния си гол срещу сардинци, а резервата Франческо Пио Еспозито (82’) вкара дебютното си попадение в италианския елит. Така "нерадзурите" запазиха тенденцията да играят успешно с "рособлу", срещу които имат десет победи и две ремита в последните 12 двубоя помежду им.

Кристиан Киву предприе цели пет промени сред своите титуляри след успеха с 2:1 над Сасуоло. В защита Франческо Ачерби отстъпил мястото си на Стефан де Фрай, а Алесандро Бастони се завърна от първата минута, така че този път Карлос Аугусто беше халф-бек за сметка на Федерико Димарко. На другия фланг пък действаше Луиш Енрике вместо Дензъл Дъмфрис. В средата на терена беше предпочетен Хенрих Мхитарян пред Петър Сучич, а партньор на Маркюс Тюрам в атака беше Лаутаро, а не Франческо Пио Еспозито. Домакините също бяха подредени в 3-5-2 със Себастиано Еспозито и Андреа Белоти в атака.

Гостите откриха резултата още с първия удар в мача, като това се случи в деветата минута. Тогава Бастони центрира към Лаутаро, който с глава отбеляза своя 12-и гол срещу Каляри в кариерата си. Следващите изстрели дойдоха чак в 20-ата минута, когато този на Хакан Чалханоолу беше блокиран, а изпълнението на Мхитарян се оказа неточно. В 26-ата минута Тюрам се опита да се разпише с удар с пета, но вместо това просто подаде топката на Елия Каприле. Малко след това Лаутаро опита два изстрела, като първият с глава беше блокиран, а вторият беше спасен. В 38-ата минута Тюрам прати топката високо над вратата със своя шут. Това беше и последното положение през първото полувреме, в което домакините не отправиха нито един удар.

Първата опасност след почивката дойде в 53-тата минута, когато след изстрел на Чалханоолу от дъгата на наказателното поле топката срещна гредата. Малко след това Каприле отрази опасен шут на Тюрам. В 57-ата минута резервата Димарко пусна остър пас за французина, който обаче въобще не успя да насочи топката към вратата. Секунди по-късно нападателят безуспешно се опита да си изпроси дузпа. В следващите минути се стигна до доста несполучливи удари на Лаутаро, Димарко и Себастиано Еспозито. В 73-тата минута Микаел Фолоруншо се размина с изравнително попадение, след като при центриране от корнер той нанесе удар с глава, който се спря в гредата. Четири минути по-късно Мануел Аканжи не намери целта със своя шут.

В 79-ата минута Франческо Пио Еспозито се провали в опита си за акробатичен удар при корнер, а при ответната атака Димарко блокира шут на появилия се от пейката Дженаро Борели. Малко след това Давиде Фратези не успя да се разпише, след като отклони топката пред вратата. В 82-рата минута Франческо Пио Еспозито все пак удвои преднината на гостите с удар отблизо след асистенция на Димарко. Това е първи гол за младия нападател в Серия "А". В 85-ата минута гредата попречи на Мхитарян да направи аванса на тима по-убедителен, а междувременно Мишел Адопо и резервата Джанлука Гаетано не успяха да вкарат почетен гол за сардинци.

Mister Chivu sul gol di Pio Esposito 🔥 pic.twitter.com/B1w7EbrwP3 — Alessandro (@90ordnasselA) September 27, 2025

Така Интер се изстреля от десетото на третото място в класирането, благодарение на новия си актив от 9 точки. Каляри пък се смъкна на деветата позиция със своите 7 пункта.

КАЛЯРИ - ИНТЕР 0:2



0:1 Лаутаро (9')



0:2 Ф. П. Еспозито (82')



Каляри: Каприле, Педро, Мина, Луперто, Палестра, Дейола, Адопо, Фолоруншо, Оберт, С. Еспозито, Белоти

Интер: Х. Мартинес, Аканжи, Де Фрай, Бастони, Енрике, Барела, Чалханоолу, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Лаутаро

Снимки: Gettyimages