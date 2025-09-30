Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Жозе Моуриньо се завръща на „Стамфорд Бридж“, за да се изправи срещу Челси в Шампионската лига на УЕФА, този път начело на Бенфика. Той анализира предстоящия мач във вторник, признавайки, че е „специално“ чувство да се върне в дом, който някога е бил негов.

„Пристигането на „Стамфорд Бридж“ беше специално, защото синът ми ме чакаше. Това е, което ме докосва и вълнува най-много. Прекарвам дните си тук, домът ми е на 5 минути. Вече съм играл тук с Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, обикновено ще бъда добре приет“, започна той.

„Ето, те забравят, че съм аз и искат да спечелят, а аз забравям, че са те и искам да спечеля“, заяви той, визирайки и предстоящото дерби с Порто в неделя.

„Кой ще играе за Челси? Трудно е да се предвиди кой ще играе, тактическите схеми могат да бъдат разпознаваеми, но те също загубиха първия мач, у дома ще търсят победата“, обясни той, припомняйки загубата на англичаните в Мюнхен.

Снимки: Gettyimages