Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 535
  • 0
Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Жозе Моуриньо се завръща на „Стамфорд Бридж“, за да се изправи срещу Челси в Шампионската лига на УЕФА, този път начело на Бенфика. Той анализира предстоящия мач във вторник, признавайки, че е „специално“ чувство да се върне в дом, който някога е бил негов.

„Пристигането на „Стамфорд Бридж“ беше специално, защото синът ми ме чакаше. Това е, което ме докосва и вълнува най-много. Прекарвам дните си тук, домът ми е на 5 минути. Вече съм играл тук с Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, обикновено ще бъда добре приет“, започна той.

„Ето, те забравят, че съм аз и искат да спечелят, а аз забравям, че са те и искам да спечеля“, заяви той, визирайки и предстоящото дерби с Порто в неделя.

„Кой ще играе за Челси? Трудно е да се предвиди кой ще играе, тактическите схеми могат да бъдат разпознаваеми, но те също загубиха първия мач, у дома ще търсят победата“, обясни той, припомняйки загубата на англичаните в Мюнхен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 835
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1020
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 576
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 718
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 899
  • 0
Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

  • 29 сеп 2025 | 23:56
  • 1453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 18052
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26315
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20501
  • 24
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18977
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28386
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13319
  • 16