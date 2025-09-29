Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Бенфика е изправена пред сложна програма, в която ще има четири последователни гостувания във всички турнири, като по-голямата част от тях ще бъдат огромно предизвикателство Челси (Шампионска лига), Порто (Лига Португал), Шавеш (Лига Португал) и Нюкасъл (Шампионска лига).

Това е едва осмият път в историята, когато Бенфика трябва да изиграе четири поредни мача като гост. В два от тези случаи – през сезони 2010/2011 и 2012/2013, и двата под ръководството на Жорже Жезус – отборът печели и четирите срещи.

New Benfica manager Jose Mourinho:



🗣 "Going to Stamford Bridge will be like going home. It is the stadium where I won three Premier Leagues. I’m part of Chelsea’s history and Chelsea is part of my history."



{A Bola} pic.twitter.com/gFYK8TmBeu — Vince™ (@Blue_Footy) September 26, 2025

През 2010/2011 г. те побеждават Рио Аве, Авеш, Порто и Витория Сетубал за Купата на Португалия, Купата на Лигата и първенството (съответно с 2:0, 3:0, 2:0 и 2:0). През 2012/2013 г. надделяват над Академика, Морейрензе, Спортинг Брага и Пасош де Ферейра, също за Купата на Португалия и Националното първенство (съответно с 4:0, 2:0, 2:1 и 2:0).

Преди и след тези сезони, Янош Бири (1939/1940), Тони (1992/1993), Жорже Жезуш (2009/2010 и 2021/2022) и Бруно Лаже (2019/2020) също са имали подобни цикли от четири поредни гостувания, но без да спечелят всички.

Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо

Сега Жозе Моуриньо има възможността да повтори тези победни серии на Жезус – макар, честно казано, срещу много по-силни съперници.