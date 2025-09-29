Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2725
  • 2
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Бенфика е изправена пред сложна програма, в която ще има четири последователни гостувания във всички турнири, като по-голямата част от тях ще бъдат огромно предизвикателство Челси (Шампионска лига), Порто (Лига Португал), Шавеш (Лига Португал) и Нюкасъл (Шампионска лига).

Това е едва осмият път в историята, когато Бенфика трябва да изиграе четири поредни мача като гост. В два от тези случаи – през сезони 2010/2011 и 2012/2013, и двата под ръководството на Жорже Жезус – отборът печели и четирите срещи.

През 2010/2011 г. те побеждават Рио Аве, Авеш, Порто и Витория Сетубал за Купата на Португалия, Купата на Лигата и първенството (съответно с 2:0, 3:0, 2:0 и 2:0). През 2012/2013 г. надделяват над Академика, Морейрензе, Спортинг Брага и Пасош де Ферейра, също за Купата на Португалия и Националното първенство (съответно с 4:0, 2:0, 2:1 и 2:0).

Преди и след тези сезони, Янош Бири (1939/1940), Тони (1992/1993), Жорже Жезуш (2009/2010 и 2021/2022) и Бруно Лаже (2019/2020) също са имали подобни цикли от четири поредни гостувания, но без да спечелят всички.

Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо
Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо

Сега Жозе Моуриньо има възможността да повтори тези победни серии на Жезус – макар, честно казано, срещу много по-силни съперници.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 328
  • 0
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8999
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2395
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5575
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2879
  • 0
Спалети може  да поеме Ал-Итихад

Спалети може  да поеме Ал-Итихад

  • 29 сеп 2025 | 03:38
  • 1962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12375
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1331
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118706
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35887
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26498
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4074
  • 1