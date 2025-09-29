Популярни
Мареска: Чест е да се изправя срещу Моуриньо, няма нужда да се защитаваме след пет загуби за шест месеца

  • 29 сеп 2025 | 15:17
Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори за утрешното домакинство от Шампионската лига срещу Бенфика и за срещата с бившия мениджър на лондончани Жозе Моуриньо, който отскоро пое португалския гранд. Италианецът коментира и двете поредни загуби в първенството от Манчестър Юнайтед и Брайтън.

“Абсолютна чест е да се изправя срещу Жозе Моуриньо утре. Той не е просто легенда в този клуб, той е легенда в много клубове. Ще бъде привилегия да се изправя срещу Жозе утре. Преди всеки мач се опитваме да се подготвим за победа. Надяваме се, че ще можем да постигнем такава утре.

Със сигурност мачът ще бъде много по-различен от този на Световното клубно първенство.

Шампионската лига изисква високо ниво. В този момент много играчи са аут поради контузии. Този следобед ще направим оценка на Кайседо, Жоао Педро и Андрей Сантос. Всички те, за съжаление, имат малки проблеми. Ще видим дали утре ще бъдат на разположение. Но имаме достатъчно голям състав, за да заместим контузените.

Трябва да останем позитивни след загубата от Брайтън. Първо, защото това е необходимо на играчите. Второ, защото мисля, че няма причина да бъдем негативни.

Тази сутрин клубът ми показа статистика, според която в последните шест месеца загубихме пет мача, в четири от които имахме червен картон. Разбира се, обичаме да печелим мачове, но реалността е, че няма никакво напрежение. Единственото напрежение е, че като играч или мениджър в Челси трябва да печелиш мачове, няма съмнение, но реалността е, че поради различни причини, контузии или червени картони, загубихме пет мача за шест месеца. В същото време мисля, че това не е нещо лошо.

След като прегледах последните мачове (б.ред. - загубите от Манчестър Юнайтед и Челси), мога да кажа, че със сигурност можех да се справя по-добре по отношение на решенията, които взимах. Получава се нещо като процес, в който се учим да играем с 10 човека. За всеки мениджър това не е нещо нормално. За съжаление, за нас се случи два пъти.

Единственият мач, който загубихме през последните шест месеца, в който не получихме червен картон, беше гостуването на Байерн (Мюнхен). Няма причина да се създава паника. Футболът е луд свят. Ако загубиш пет мача за шест месеца и чувстваш нужда да се защитаваш, тогава футболът е луд свят. Не мисля, че трябва да се защитаваме в този момент, защото реалността е, че имам много добро чувство за състава, с който разполагаме.

Снимки: Imago

