Феновете на Челси възнегодуваха от цените на билетите за мача срещу Бенфика на Моуриньо

  • 25 сеп 2025 | 03:36
  • 62
  • 0
Челси посреща Бенфика следващия вторник в мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига, а феновете на „сините“ не крият недоволството си от високите цени на билетите. Всичко това е заради завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“, твърдят те.

Някои фенове на Челси сочат с пръст и дори обвиняват ръководството, че иска да се възползва от завръщането на Моуриньо, сега треньор на Бенфика, в добре познатия му дом (той беше треньор на „сините“ между 2004 и 2007 г. и от 2013 до 2015 г., като спечели три титли от Висшата лига, една Купа на Англия, три Купи на Лигата и една Суперкупа на Англия).

Билетите достигат 95 евро, което е най-високата цена в ценовата листа на лондонския клуб, а най-евтиният струва 57 евро.

Снимки: Gettyimages

