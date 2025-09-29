Популярни
Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 355
  • 3

Волейнационалите са великани, а всички ние - джуджета на фона на постигнатия от тях феноменален успех на световното първенство. Това заяви Димитър Бербатов при гостуването си в предаването "120 минути" по bTV.

Според него, въпреки че те са разочаровани дълбоко от загубата във финала, в очите на всички българи са световни шампиони.

"Толкова малък не съм се чувствал през живота си. А аз си мисля, че съм висок човек, но сред тези момчета бях като едно джудже. Сега всъщност всички сме джуджета на фона на това, което те постигнаха", коментира Бербатов, връщайки се към срещата си с "лъвовете" преди мача срещу Словения от Лигата на нациите.

"Не само тогава, но и днес, докато гледах мача, видях хъса, амбицията, желанието за развитие, това, че искат да защитят трикольора, да донесат нужния успех. Когато бях сред тях, те излъчваха аура хем на победители, хем на смиреност, хем на увереност. Няма го това, което невинаги е лошо, парадиране, че ние сме добри. При тях този микс от качества е изписан по лицата им. Те са много готини момчета. Тази среща зареди и мен. Казах си, че аз също трябва да продължавам да крача напред"

"Въпреки че спортовете имат допирни точки, средите играят много голяма роля. При формирането на атлета, в случая волейболист, е важно в каква среда ще живее извън тренировъчната. Това включва семейството, приятелите, как уплътнява свободното си време. Това формира личността

В България шампиони има - и Иван Иванов, който е в нашата фондация, и Александър Василев, Карлос Насар - той на 21 години все още. Ружди Ружди днес пак стана световен шампион. Това е повод за гордост. Ние правим шампиони. На моменти забравяме, че имаме такива и можем да ги подпомагаме много повече, но те продължават да крачат смело напред, въпреки всичко. И прославят България.

Волейнационалите са великани. Това, което постигнаха, е феноменално. Знам те как мислят в момента - разочаровани са дълбоко, че са загубили, но в нашите очи са световни шампиони. Трябва да знаят, че когато се приберат всички ще им пляскат, защото са великани", каза още Бербатов, който е 7 пъти Футболист на годината на България и единственият наш сънародник, ставал голмайстор и шампион на английската Премиър лийг.

