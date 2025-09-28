Фефе Де Джорджи: България заслужаваше да стигне финал! Очаква ни битка до самия край

Българският отбор е талантлив и силен, а класирането му за финала на световното първенство е заслужено. Думите са на селекционера на Италия Фердинандо Де Джорджи.

Именно "Скуадра адзура" застава между "лъвовете" и златото в Манила (Филипините) днес от 13:30 часа.

Италианците стигнаха до финала, след като сразиха Полша с 3:0.

"Напоследък изиграхме много важни мачове срещу Полша. Когато стигнеш до заключителната фаза на такъв турнир и се изправиш срещу поляците, значи залогът е висок. Точно както днес - в някои моменти те бяха силни, но в крайна сметка успяхме да ги победим. Радвам се, че в тежките мигове, когато те се опитваха да се върнат в мача, ние удържахме. Без значение дали става въпрос за сервис, блок или атака", коментира Де Джорджи.

"Не изгубихме вяра, дори когато получихме две или три поредни точки в трудни моменти. Отборът остана фокусиран и с ясна идея за това какво трябва да се направи. Говорихме си, подготвихме се подобаващо и всички играчи знаеха отлично какво се иска от тях. Франческо Сани беше много важен за нас в ключови моменти. Лука Поро също се включи силно, както и Симоне Анцани, който се отличи с много сериозни блокади. Това е нашият дух"

"Все още не сме стигнали крайната си цел, но се радвам, че всеки играч може да направи разликата във всеки един момент. България заслужаваше да стигне финал. Да, може би е малко изненадващо, имайки предвид колко силни отбори бяха в техния поток, но те не бяха виновни. Просто България игра много добре. Те са талантлив и силен отбор. Утре ни очаква битка до самия край на мача."

За италианците това ще бъде шести финал на шампионат на планетата. Тимът печели отличието четири пъти - 1990, 1994, 1998 и 2022.

Mondiali: De Giorgi vs Blengini, destini incrociati in finale

La sfida per l’oro mondiale è anche un duello tra due allenatori italiani sulla panchina di Italia e Bulgaria.

📲 Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop 💻 nella home page del sito… pic.twitter.com/R6zbG9M4pf — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 27, 2025