Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фефе Де Джорджи: България заслужаваше да стигне финал! Очаква ни битка до самия край

Фефе Де Джорджи: България заслужаваше да стигне финал! Очаква ни битка до самия край

  • 28 сеп 2025 | 10:36
  • 4129
  • 1

Българският отбор е талантлив и силен, а класирането му за финала на световното първенство е заслужено. Думите са на селекционера на Италия Фердинандо Де Джорджи.

Именно "Скуадра адзура" застава между "лъвовете" и златото в Манила (Филипините) днес от 13:30 часа.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Италианците стигнаха до финала, след като сразиха Полша с 3:0.

Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!
Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!

"Напоследък изиграхме много важни мачове срещу Полша. Когато стигнеш до заключителната фаза на такъв турнир и се изправиш срещу поляците, значи залогът е висок. Точно както днес - в някои моменти те бяха силни, но в крайна сметка успяхме да ги победим. Радвам се, че в тежките мигове, когато те се опитваха да се върнат в мача, ние удържахме. Без значение дали става въпрос за сервис, блок или атака", коментира Де Джорджи.

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате
Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

"Не изгубихме вяра, дори когато получихме две или три поредни точки в трудни моменти. Отборът остана фокусиран и с ясна идея за това какво трябва да се направи. Говорихме си, подготвихме се подобаващо и всички играчи знаеха отлично какво се иска от тях. Франческо Сани беше много важен за нас в ключови моменти. Лука Поро също се включи силно, както и Симоне Анцани, който се отличи с много сериозни блокади. Това е нашият дух"

България излиза в битка за 1 милион долара
България излиза в битка за 1 милион долара

"Все още не сме стигнали крайната си цел, но се радвам, че всеки играч може да направи разликата във всеки един момент. България заслужаваше да стигне финал. Да, може би е малко изненадващо, имайки предвид колко силни отбори бяха в техния поток, но те не бяха виновни. Просто България игра много добре. Те са талантлив и силен отбор. Утре ни очаква битка до самия край на мача."

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

За италианците това ще бъде шести финал на шампионат на планетата. Тимът печели отличието четири пъти - 1990, 1994, 1998 и 2022.

Капитанът на Италия Симоне Джанели: Уважаваме отбора на България, те не са само братя Николови
Капитанът на Италия Симоне Джанели: Уважаваме отбора на България, те не са само братя Николови
Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 172
  • 0
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1214
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 904
  • 0
Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1559
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10499
  • 4
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10499
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 760
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118450
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35577
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26110
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3898
  • 0