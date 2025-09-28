Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

От Съдийската комисия към Международната федерация по волейбол (FIVB) определиха двамата съдии за финала на Световното първенство по волейбол за мъже, в който един срещу друг ще се изправят отборите на България и Италия.

Първи съдия на двубоя ще бъде опитният сърбин Владимир Симонович, който представлява Швейцария. Негов партньор ще бъде друг опитен рефер – Юрай Мокри от Словакия.

До момента на турнира Владимир Симонович е реферирал две срещи на България, като и двете бяха във фазата на директните елиминации. Той беше втори съдия на четвърфиналния сблъсък срещу САЩ, а вчера беше първия съдия на полуфинала срещу Чехия. В същото време Юрай Мокри е ръководил само един двубой на „лъвовете“ – откриващия мач в груповата фаза срещу Германия, когато словакът беше първия съдия.

Двамата са съдийствали на по три двубоя на Италия до момента на Мондиала, включително и загубата на италианците от Белгия в груповата фаза, когато Юрай Мокри беше първи съдия, а Владимир Симонович му помагаше. Освен това Юрай Мокри беше първи съдия на осминафинала срещу Аржентина и на вчерашния полуфинал срещу Полша. Владимир Симонович пък ръководи като първи съдия последният мач на Италия от груповата фаза срещу Италия, след което беше първия съдия и на четвърфиналния сблъсък на италианците с Белгия.

Финалът между България и Италия започва днес в 13:30 часа българско време. В 9:30 часа пък един срещу друг в спор за бронза ще се изправят отборите на Чехия и Полша.

Снимки: en.volleyballworld.com