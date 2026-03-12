Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Волейболистките на Славия стигнаха до победа в последния кръг на редовния сезон в женската "Demax+" лига. "Белите" направиха обрат и надделяха у дома над Дея спорт (Бургас) с 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:14) в двубой от 18-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

Така състезателките на Иван Димитров завършиха 8-и в крайното класиране на редовния сезон с 6 победи, 12 загуби и 18 точки. По този начин в 1/4-финалните плейофи Славия ще играе с непобедените шампионки от Марица (Пловдив), които спечелиха първото място след 18 победи от 18 мача и 54 точки.

Дея спорт пък остана на предпоследната 9-а позиция в подреждането с едва 2 победи, 16 загуби и 7 точки в актива си.