ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор

Волейболистките на ЦСКА приключиха с успех редовния сезон в женската "Demax+" лига. Момичетата на Юлия Иванова дадоха гейм, но се справиха като гости на Миньор (Перник) с 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:17) в среща от последния 18-и кръг, играна тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

"Червените" завършиха на 4-о място в крайното класиране на редовния сезон с 11 победи, 7 загуби и 35 точки. Така на 1/4-финалните плейофи ЦСКА ще играе с 5-ия в подреждането Марица 2022 (Пловдив).

От друга страна Миньор остана на 6-а позиция в подреждането с 7 победи, 11 загуби и 22 точки, като на 1/4-финалите ще спори с 3-ия ЦПВК.

Срещата можеше да завърши и по-бързо, но домакините от Миньор обърнаха третия гейм отразявайки два мачбола, за да го спечелят с 26:24. В четвъртата част, обаче, нещата бързо си дойдоха на мястото - 25:17 и 3:1 за ЦСКА.