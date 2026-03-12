Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

  • 12 март 2026 | 20:42
  • 498
  • 0
• 12 март 2026 | 20:42

Националката Микаела Стоянова, съотборничката ѝ от Левски София Цветомира Миткова и техният Мегабокс (Валефоля) са близо до спечелване на трофея в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Воденият от Андреа Пистола отбор надделя много трудно и драматично като домакин гръцкия гранд Панатинайкос (Атина) с 3:2 (25:20, 20:25, 25:12, 22:25, 15:12) в първия мач от големия финал на турнира, игран късно снощи пред около 2000 зрители в Пезаро.

Срещата-реванш между двата тима е в сряда (18 март) от 19,00 часа българско време на гръцка земя. Победа, за който и да е от отбори, ще донесе трофея от "Чалъндж къп", като само при успех за Панатинайкос с 3:2, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова така и не се появиха в игра за своя тим и останаха резерви.

Над всички за Валефоля бе Ерблира Бичи със страхотните 32 точки (1 блок, 4 аса и 43% ефективност в атака - +23) за победата. Гая Джованини и резервата Аделина Будай-Унгуреану добавиха 12 и 10 точки за успеха.

За Панатинайкос Моника Лампковска реализира 19 точки (1 блок, 1 ас, 39% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +14), а Майкая Уайт, Хейли Бенет и Мартина Шамадан завършиха с по 9 точки.

Снимки: CEV.EU

