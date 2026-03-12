Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Старши треньорът на женския отбор на Миньор (Перник) Мартин Михайлов призна, че е доволен от постигнатото през редовния сезон в "Demax+" лигата. В последния мач от редовния сезон възпитаничките му отстъпиха на ЦСКА с 1:3 гейма.

"Днес отборът на ЦСКА посреща по-добре и игра по-добре от нас. Доволен съм от редовния сезон. Не бяхме поставили цели като място. Започнахме лошо с шест поредни загуби. След това започнахме да се сработваме, състезателките свикнаха една с друга, като цели на игра. Вече се личи, че има отбор. Надявам се да запазим по-голямата част от състава", сподели Михайлов след срещата в интервю за БНТ.

За перничанки предстои сблъсък в плейофите с ЦПВК.

"Отборът на ЦПВК играе подредено. Отборът почти няма външни състезателки, а само от школата", допълни наставникът на Миньор.