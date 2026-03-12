ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

Отборът на ЦПВК завърши с победа редовния сезон в женската "Demax+" лига. Воденият от Евелина Цветанова тим успя да се наложи като гости на Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:17) в мач от последния 18-и кръг от шампионата, игран тази вечер.

По този начин "полицейският" тим остана на 3-о място в крайното класиране на редовния сезон с 14 победи, 4 загуби и 41 точки, като на 1/4-финалните плейофи ще спори с 6-ия в подреждането Миньор (Перник).

ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор

Марица 2022 пък завърши на 5-а позиция в подреждането с 10 победи, 8 загуби и 29 точки в актива си. Така на 1/4-финалите пловдичанки ще играят с 4-ия ЦСКА.