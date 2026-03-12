Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

  • 12 март 2026 | 20:06
  • 402
  • 0
ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

Отборът на ЦПВК завърши с победа редовния сезон в женската "Demax+" лига. Воденият от Евелина Цветанова тим успя да се наложи като гости на Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:17) в мач от последния 18-и кръг от шампионата, игран тази вечер.

По този начин "полицейският" тим остана на 3-о място в крайното класиране на редовния сезон с 14 победи, 4 загуби и 41 точки, като на 1/4-финалните плейофи ще спори с 6-ия в подреждането Миньор (Перник).

ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор
ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор

Марица 2022 пък завърши на 5-а позиция в подреждането с 10 победи, 8 загуби и 29 точки в актива си. Така на 1/4-финалите пловдичанки ще играят с 4-ия ЦСКА.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

  • 12 март 2026 | 16:41
  • 688
  • 0
Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

  • 11 март 2026 | 21:51
  • 1122
  • 0
Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

  • 11 март 2026 | 21:25
  • 6054
  • 1
Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

  • 11 март 2026 | 21:14
  • 2462
  • 0
Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

  • 11 март 2026 | 21:03
  • 2808
  • 1
Пирин се справи с Черно море във Варна

Пирин се справи с Черно море във Варна

  • 11 март 2026 | 20:56
  • 1054
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 15849
  • 39
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 18550
  • 44
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 35633
  • 193
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 25892
  • 53
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа: отмениха гол на Щутгарт

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа: отмениха гол на Щутгарт

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 10133
  • 7
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 9614
  • 22