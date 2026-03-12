Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров и Галатасарай отпаднаха за Купата на CEV

Георги Татаров и Галатасарай отпаднаха за Купата на CEV

  • 12 март 2026 | 19:21
  • 285
  • 0
Георги Татаров и Галатасарай отпаднаха за Купата на CEV

Националът Георги Татаров и новият му отбор Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул) приключиха участието си на 1/4-финалите във втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Татаров и съотборниците му отстъпиха като гости на белгийския Грийнярд (Маасейк) с 1:3 (25:21, 14:25, 12:25, 35:37) в срещата-реванш между двата тима, играна снощи пред около 2400 зрители.

Така, след две загуби с 2:3 и 1:3 гейма, Галатасарай отпадна от турнира. Отборът на Маасейк пък се класира за полуфиналите за Купата на CEV, където ще спори с германският Люнебург, отстранил френския Поатие.

Георги Татаров и Галатасарай с драматична загуба в първия 1/4-финал за Купата на CEV
Георги Татаров и Галатасарай с драматична загуба в първия 1/4-финал за Купата на CEV

Георги Татаров се появяваше в игра за по малко през три от геймовете, но не се отчете с нито една точка.

Най-резултатни за Галатасарай станаха Гьокчен Юксел (1 блок, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +9) и олимпийският шампион с Франция Жан Патри (1 блок, 1 ас и 39% ефективност в атака - +7) с по 14 точки.

За домакините от Маасейк Пиер Перен реализира 22 точки (3 аса, 53% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +12), а Зил Майс добави още 19 точки (2 блока, 3 аса и 42% ефективност в атака - +13) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

  • 12 март 2026 | 16:41
  • 585
  • 0
Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

  • 11 март 2026 | 21:51
  • 1104
  • 0
Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

  • 11 март 2026 | 21:25
  • 6024
  • 1
Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

  • 11 март 2026 | 21:14
  • 2443
  • 0
Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

  • 11 март 2026 | 21:03
  • 2789
  • 1
Пирин се справи с Черно море във Варна

Пирин се справи с Черно море във Варна

  • 11 март 2026 | 20:56
  • 1038
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 6454
  • 10
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 13334
  • 35
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 31163
  • 171
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 23048
  • 49
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 8309
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 8036
  • 21