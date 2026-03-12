Георги Татаров и Галатасарай отпаднаха за Купата на CEV

Националът Георги Татаров и новият му отбор Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул) приключиха участието си на 1/4-финалите във втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Татаров и съотборниците му отстъпиха като гости на белгийския Грийнярд (Маасейк) с 1:3 (25:21, 14:25, 12:25, 35:37) в срещата-реванш между двата тима, играна снощи пред около 2400 зрители.

Така, след две загуби с 2:3 и 1:3 гейма, Галатасарай отпадна от турнира. Отборът на Маасейк пък се класира за полуфиналите за Купата на CEV, където ще спори с германският Люнебург, отстранил френския Поатие.

Георги Татаров се появяваше в игра за по малко през три от геймовете, но не се отчете с нито една точка.

Най-резултатни за Галатасарай станаха Гьокчен Юксел (1 блок, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +9) и олимпийският шампион с Франция Жан Патри (1 блок, 1 ас и 39% ефективност в атака - +7) с по 14 точки.

За домакините от Маасейк Пиер Перен реализира 22 точки (3 аса, 53% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +12), а Зил Майс добави още 19 точки (2 блока, 3 аса и 42% ефективност в атака - +13) за победата.