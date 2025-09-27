ЦСКА честити юбилея на легендарен нападател

Днес легендарният нападател на ЦСКА Спас Джевизов навършва 70 години и по този повод получи честитка от клуба на "Армията".

"Днес 70-годишен юбилей празнува легендарният нападател на ЦСКА Спас Джевизов.

Джевизов играе за нашия клуб от 1976 до 1984 г., записвайки 273 мача и отбелязвайки 134 гола във всички турнири.

През 1982 година достига полуфинал за КЕШ с ЦСКА. В евротурнирите има 25 участия и 4 гола. Печели 4 шампионски титли на страната и два пъти Купата на България.

На 3 октомври 1994 г. поема ролята на старши треньор на ЦСКА, но след един мач е освободен. През март 2000 г. отново става наставник и остава на поста един месец.

От 2012 до 2015 г. е директор на ДЮШ на ЦСКА.

Пожелаваме на Спас Джевизов здраве, късмет и дълголетие!", гласи честитката на ЦСКА.