Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"

Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"

  • 26 сеп 2025 | 09:08
  • 10464
  • 6
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (София) - ЦСКА

ЦСКА вече активно се готви под ръководството на новия старши треньор Христо Янев. Той и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а футболистите на "армейците" тренират с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) в събота, когато Янев ще изведе за първи път ЦСКА в шампионатен мач.

Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна
Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна

На индивидуален режим се готвят Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им в следващия двубой е под въпрос.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1804
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4301
  • 2
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2181
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1058
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1304
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15785
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130629
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59643
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4301
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1804
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2181
  • 3