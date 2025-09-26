Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"

Слушай на живо: Локомотив (София) - ЦСКА

ЦСКА вече активно се готви под ръководството на новия старши треньор Христо Янев. Той и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а футболистите на "армейците" тренират с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) в събота, когато Янев ще изведе за първи път ЦСКА в шампионатен мач.

Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна

На индивидуален режим се готвят Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им в следващия двубой е под въпрос.