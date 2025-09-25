Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна

Днес в 14:00 часа ЦСКА официално представи Христо Янев като нов треньор на тима. Досегашният наставник на Ботев (Враца) заменя на поста Душан Керкез, който се раздели с клуба след поредица от слаби резултати и постигната само една победа от началото на сезона срещу с 3:1 над последния Септември.

"Разговарях с Бойко след мача на ЦСКА с Ботев. Държах постоянен контакт с него. Както виждате, съм тук. Най-важното е да стабилизираме отбора и да имаме резултати, които да качат отбора по-напред в класирането. Тук съм, за да работя и направя онова, заради което са ми гласували доверие. Не съм поставял условия на ЦСКА. Без подкрепа от страна на ръководство, футболисти, фенове и цялата общност няма да мога да се справя. Така съм работил в предишните отбори, така ще работя и сега.

Имах възможността да си поговоря с отбора. Видях готовност от тяхна страна да променим заедно нещата. В двете тренировъчни сесии видях позитивно настроени хора и да направят това, което се изисква от тях. Може би ни трябва и малко късмет.

Разбирам сериозността на ситуацията и тя ме мотивира. Ясно ми е, че при други обстоятелства нямаше да съм този, който да бъде избран да води отбора. За мен това е възможност всички да обединим сили и да излезем от тази ситуация. Да видим капацитета на футболистите и докъде можем да стигнем с тях.

Моята комуникация с Бойко Величков е ежедневна. От два дни съм в клуба. Що се отнася до спортно-техническата част ще разглеждаме детайлно нещата. Ако всекии даде всичко от себе си, ще издигнем отбора до ниво, на което искаме. Въпросът е да обединим усилията и да концентрираме енергията. Да направим стапка по стъпка план, за да изглежда отборът по-добре", започна Янев, след което продължи:

"На този етап е много рано да гледам нови играчи. Имам футболисти, които трябва да опозная. Да придобият самочувствие и да покажат качествата си. Това не е първият или последният клуб, който не е доволен от даден треньор. Целта ми е да върнем самочувствието на играчте и да се борим срещу всеки. Имам трима контузени футболисти, които не тренират с групата - Делова, Скаршем и Турицов. Имам два дни, тренировки по 45-50 минути. Отборът бе уморен и трябваше да се съобразя с това нещо. Не съм запознат добре с качествата на футболистите. Срещу Локомотив ще играят тези в най-добро състояние.

Винаги е предизвикателство за един треньор да излезе от серия негативни резултати. За всички е ясно, че без подкрепа аз съм никой. Тук съм да накарам всички по веригата да се заредят с моя ентусиазъм. Начинът, по който може да се случи това, е победи. В Ботев (Враца) ми бяха нужни 2 години, за да направим това и да имаме добри резултати срещу Лудогорец, Левски, Черно море. Необходимо е време търпение и някой да ме подкрепя. Необходимо е някой да се бори с всички сили", допълни новият треньор на ЦСКА, който коментира по следния начин думите на Стоичков, че е уникално момче.

"Изключително съм поласкан за думите на Стоичков. Благодаря за думите му! Той е човек, с когото ще комуникирам и ще се вслушвам в неговите думи. Готов съм да слушам всеки в клуба и да водя креативен диалог. От всеки мога да науча и да използвам нещо.

Аз съм дошъл да работя и заради феновете, нямам тайни от тях. Чист и открит съм, винаги съм на разположение. На този етап искам да се съсредоточа върху работата. Искам да мога да работя на спокойствие, за да покажем резултати, от които феновете да ходят с високо вдигната глава. За много хора ЦСКА е религия, тук съм да върна вярата им", разясни Янев.

"За мен лидер е човек, който заразява с поведението и играта си останалите на терена. За два дни ми е много трудно да определя кой какви човшки и футболни характеристики носи. Дайте ми малко време, а аз ще бъда винаги честен и открит с вас.

Напрежението съпътства нашата работа в цялата ни кариера. През последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна на тази позиция. Борих се с вятъра, с много лоши условия, с отбори, които са в тежко състояние. Благодарен съм на Миньор, Пирин Ботев Враца, защото те ме изградиха като характер. Надявам се опитът да ми бъде полезен в ЦСКА", каза още Христо Янев, след което отбеляза, че ще процедира много внимателно при избора на капитан.

"Понякога лидерът не е необходимо да бъде най-добрият футболист. Понягога съм слагал най-младия човек в съблекалнята, за да му вдъхна увереност. Ще подходя много внимателно. Не е важно кой носи лентата, а кой оставя сърцето си на терена", завърши треньорът на "червените".

Снимки: Владимир Иванов