Сектор "Г" призова за пълна подкрепа към Христо Янев: Заради него, заради нас и заради ЦСКА!

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с призив за подкрепа към новия старши треньор Христо Янев. Третият му дебют начело на "армейците" ще бъде утре, когато отборът гостува на Локомотив (София) в столичния квартал "Надежда".

Ето какво написаха "червените" фенове:

"Армейци,

Едва ли някой от вас не е разбрал, че от вчера Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. В този изключително труден за всички ни период Ицо се нагърби с нелеката задача да вдигне отбора на крака.

Няма нужда да обясняваме кой е той, колко голям армеец е и какво е направил за любимия ни клуб през годините. Бихме искали да призовем само всички вас за пълна подкрепа към треньора и неговия щаб, която да засвидетелстваме още в събота на стадион "Локомотив". Заради него, заради нас и заради ЦСКА!

Очакваме ви на 27.09 от 20:00 ч. в Надежда.

Успех, Ицо! Заедно ще се справим!".