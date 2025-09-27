Ще бъде ли на късмет третото завръщане на Христо Янев начело на ЦСКА?

Локомотив (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в столичния квартал "Надежда" е от 20:00 часа и ще бъде ръководен от Красен Георгиев.

Домакините влизат в мача от шестата позиция в класирането, докато "червените" заемат незавидното 12-о място в подреждането. Към момента разликата между тях е 3 точки.

"Армейците" започнаха сезона кошмарно, като за първите си 9 срещи записаха едва един успех, който беше постигнат с два гола в добавеното време срещу Септември (София). Логично, незадоволителното представяне доведе до раздяла с Душан Керкез и след като срещу Ботев (Враца) отборът беше изведен от временния наставник Валентин Илиев, то ръководството взе решение да назначи Христо Янев за постоянен треньор.

Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна

Любопитно е, че преди 5 дни именно 46-годишният специалист взе точка от настоящия си тим с Ботев (Враца), където работи в продължение на последните две години, с кратко прекъсване от 3 месеца.

За него това ще бъде трето завръщане начело на ЦСКА. При първия си престой Янев записа името си със златни букви в историята на клуба, спечелвайки Купата на България от "В" група през 2016 г. След това той довърши сезон 2017/18, като изведе тима в последните четири двубоя от кампанията, постигайки три победи и едно равенство. Сега надеждата на привържениците е, че третият път ще донесе късмет на Христо Янев и неговите футболисти.

Локомотив (София) пък стартира кампанията по много добър начин, но влезе в серия от пет поредни мача без успех. Със сигурност момчетата на Станислав Генчев ще бъдат пределно мотивирани да се завърнат на победния път и да запазят мястото си в горната половина на таблицата.

За "железничарите", след изтърпяно наказание, се завръща Райън Бидунга, но Ерол Дост няма да вземе участие днес, тъй като получи червен картон срещу Добруджа (2:2) преди седмица.

Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"

В лагера на гостите проблемите са свързани със състоянието на Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които до последно ще бъдат под въпрос за сблъсъка на стадион "Локомотив".

Локомотив (София) - ЦСКА

Начало: 20:00 часа

Съдия: Красен Георгиев

Стадион: "Локомотив", София