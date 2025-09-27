Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ще бъде ли на късмет третото завръщане на Христо Янев начело на ЦСКА?

Ще бъде ли на късмет третото завръщане на Христо Янев начело на ЦСКА?

  • 27 сеп 2025 | 08:00
  • 33480
  • 68

Локомотив (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в столичния квартал "Надежда" е от 20:00 часа и ще бъде ръководен от Красен Георгиев.

Домакините влизат в мача от шестата позиция в класирането, докато "червените" заемат незавидното 12-о място в подреждането. Към момента разликата между тях е 3 точки.

"Армейците" започнаха сезона кошмарно, като за първите си 9 срещи записаха едва един успех, който беше постигнат с два гола в добавеното време срещу Септември (София). Логично, незадоволителното представяне доведе до раздяла с Душан Керкез и след като срещу Ботев (Враца) отборът беше изведен от временния наставник Валентин Илиев, то ръководството взе решение да назначи Христо Янев за постоянен треньор. 

Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна
Христо Янев: Ще се вслушам в думите на Стоичков, през последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна

Любопитно е, че преди 5 дни именно 46-годишният специалист взе точка от настоящия си тим с Ботев (Враца), където работи в продължение на последните две години, с кратко прекъсване от 3 месеца.

За него това ще бъде трето завръщане начело на ЦСКА. При първия си престой Янев записа името си със златни букви в историята на клуба, спечелвайки Купата на България от "В" група през 2016 г. След това той довърши сезон 2017/18, като изведе тима в последните четири двубоя от кампанията, постигайки три победи и едно равенство. Сега надеждата на привържениците е, че третият път ще донесе късмет на Христо Янев и неговите футболисти.

Локомотив (София) пък стартира кампанията по много добър начин, но влезе в серия от пет поредни мача без успех. Със сигурност момчетата на Станислав Генчев ще бъдат пределно мотивирани да се завърнат на победния път и да запазят мястото си в горната половина на таблицата. 

За "железничарите", след изтърпяно наказание, се завръща Райън Бидунга, но Ерол Дост няма да вземе участие днес, тъй като получи червен картон срещу Добруджа (2:2) преди седмица.

Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"
Трима от ЦСКА под въпрос за гостуването в "Надежда"

В лагера на гостите проблемите са свързани със състоянието на Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които до последно ще бъдат под въпрос за сблъсъка на стадион "Локомотив". 

Локомотив (София) - ЦСКА

Начало: 20:00 часа
Съдия: Красен Георгиев
Стадион: "Локомотив", София

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1841
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4356
  • 2
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2228
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1063
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1315
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15993
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130812
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59921
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4356
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1841
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2228
  • 3