ЦСКА обяви нови промени

  • 25 сеп 2025 | 13:22
След назначението на Христо Янев и неговия щаб начело на първия тим на ЦСКА, Валентин Илиев ще продължи начело на втория тим на „армейците“. В неговия екип влизат помощник-треньорът Любен Любенов, анализаторите Павел Тошков и Христо Видинов, треньор на вратарите е Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка отговаря Костадин Джоргов, гласи официалното съобщение на клуба.

"Промяна настъпи в треньорския щаб на ЦСКА III. За старши треньор на тима е назначен Даниел Моралес, който заменя Румен Трифонов. В екипа на Моралес влизат помощник-треньорът Христо Захариев и треньорът на вратарите Емил Михайлов.

ЦСКА желае успех на треньорските екипи на различните „армейски“ формации!", се казва още в публикацията

