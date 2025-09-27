Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА поздрави "лъвовете" на Бленджини

ЦСКА поздрави "лъвовете" на Бленджини

  27 сеп 2025 | 13:45
  • 1787
  • 0
Слушай на живо: Локомотив (София) - ЦСКА

Ръководството на ЦСКА поздрави националния отбор по волейбол за класирането на финала на световното първенство във Филипините. По-рано през деня момчетата на Джанлоренцо Бленджини удариха с 3:1 Чехия и достигнаха до мача за световната титла.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България!", написаха "армейците" в социалната мрежа.

