ЦСКА поздрави "лъвовете" на Бленджини

Ръководството на ЦСКА поздрави националния отбор по волейбол за класирането на финала на световното първенство във Филипините. По-рано през деня момчетата на Джанлоренцо Бленджини удариха с 3:1 Чехия и достигнаха до мача за световната титла.

"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България!", написаха "армейците" в социалната мрежа.