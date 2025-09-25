Стоичков за Янев: Уникално момче! Къде е бил треньор - не е важно

Легендата на България, ЦСКА и българския футбол - Христо Стоичков, разкри, че ще помогне на България с проекти на ФИФА, но за целта трябва да се задействат различни министерства, а също така и БФС. Камата каза няколко думи и за новия треньор на ЦСКА - Христо Янев, твърдейки, че е уникално момче, но резултатите ще покажат дали е поел тима в точния момент. Също така Стоичков говори и за предстоящия игрален филм, който ще е за неговия живот.

"Избрахме този екип, защото все пак са българи. Имат достатъчно голям опит на снимачната площадка. Правили са толкова много филми. Затова избрах и тях, защото мисля, че това, което могат да преживеят и са го преживявали през годините, когато съм играл, ще го пренесат във филма.

Със сигурност ще се намери актьор с левачка. Няма очвек, който да не може да играе с левия крак. Ще намерим. Това ще бъде най-лесното. Трудното ще е натам.

Защо да е трудно? Хората са професионалисти. Не един и два филма са играли. Единственото, което ще изискам от него ее да забрави, че съм аз, че съм до него. Да играе това, което може. Трудно? В живота няма много лесни неща. И аз съм бил по този път. Надявам се който и да ме играе, да го изиграе така, както той мож. Няма да издаваме кой е актьорът. Бая популярно име е.

За националния отбор и България

“Работата ми е във ФИФА. Не се прибирам много-много. Съвсем други неща преследвам. След 11 години в телевизията дойде едно голямо предложение от Джани Инфантино да бъда публично до него. Предстоят нови ща във ФИФА. Много нови прогрми, които са свързани с детско-юношеския футбол. Програмите са свързани заедно с Министерството на спорта, на образованието и футболния съюз. Не само в България. Отговарям за повече от 30 държави. До февруари, март ще трябва да посетя нови 30 държави, за да видя какво са направили. Джани Инфантино вярва, че това е пътят.

За България не е мое задължение, а на Министерството на спорта, Министерството на образованието и на футболния съюз. Аз само мога да подпиша и да кажа “окей”. Но Минестерството на образованието трябва да се посъбуди малко, Министерството на спора и футболния съюз. Каквото зависи от мен, трябва да го направя и ще го направя. Но когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане."

За носителя на Златната топка Усман Дембеле



Преди три години критикувах много жестоко Дембеле за отношението му към фланелката на Барселона и футболния клуб Барселона. Може би от критиката и най-вече с помощта на Луис Енрике той се върна да играе футбол, защото беше забравил да играе футбол. Последната година, година и половина видях различен Дембеле - много по-концентриран, вдъхновен и много по-комбинативен към отбора. Не е този индивидуалист, който познавам. Беше една изключителна година за ПСЖ, за Луис Енрике и неговия екип, защото за пръв път в историята ПСЖ се качи на най-големия връх в европейския футбол. През годината отбеляза над 35 гола и направи над 27 асистенции, ако не се лъжа. Трябваше да е едно от първите места и да се бори с Ламин Ямал. От другата страна едно 18-годишно момче, което тепърва започва в големия футбол - с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото често сме виждали за една година и след това ги няма по пътищата, не се и сещаме за тях."

За Христо Янев



"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА. Ако направи така, че всички около него вярват и самите футболисти му вярват, не е трудно да се работи. Той е бил с мен, най-вече в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Както Ицо Янев, Бодуров, Георги Миланов и останалите млади момчета, тръгнали по този път. Да се надяваме, че Ицо Янев с обичта и харизмата, която има около нас, да успее. Но резултатите са най-важни."