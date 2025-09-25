Локомотив София - ЦСКА: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

Ще успее ли Христо Янев да изведе „армейците“ до победа при гостуването им на Локомотив (София) на 27 септември (събота)? Можете да направите своите прогнози в нашата игра и да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!!
ЦСКА е в кошмарна форма и ще опита да запише едва втората си победа за сезона в efbet Лига. Дванадесетият в класирането ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София), който няма победа в последните си пет мача. Ясно е, че и двата отбора ще направят всичко възможно да зарадват феновете си с успех.
Трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата и телевизорът може да е Ваш.
Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.