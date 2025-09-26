Реал Мадрид сменя името на стадиона си

Реконструкцията на „Сантиаго Бернабеу“ продължава толкова дълго, че и до днес продължават да се добавят новости както вътре, така и извън съоръжението, за да изглежда то по възможно най-добрия начин, пише "Мундо Депортиво".
Тази седмица започна поставянето на надписа „Bernabéu“, който ще бъде разположен на главната фасада с изглед към булевард „Пасео де ла Кастелана“. За момента работниците са монтирали буквата „B“, която е покрита с брезент като предпазна мярка.
Тази новост е част от решението на клуба стадионът да бъде наричан просто „Бернабеу“, като се премахне малкото име на историческия президент. Целта е името да бъде по-лесно за възприемане във всякакъв контекст.
Въпреки че тази мярка не е широко коментирана от феновете, тя е част от маркетинговата стратегия, по която „белият балет“ работи от години. Клубът се стреми да превърне своя стадион в многофункционално и еталонно съоръжение.