  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе изпревари Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

Мбапе изпревари Зидан по голове за Реал Мадрид в Ла Лига

  • 24 сеп 2025 | 03:44
  • 287
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе отбеляза два гола при победата с 4:1 над Леванте в мач от шестия кръг на Ла Лига. 26-годишният французин вече има 38 попадения в испанското първенство.

По този показател той изпревари Зинедин Зидан и Иско, които имат по 37 гола, и се изкачи до 42-ро място в историята на клуба, изравнявайки се с Луиш Фиго и Давор Шукер. Рекордьор е Кристиано Роналдо с 311 гола.

Сред французите, играли за мадридския отбор, Мбапе вече заема второ място по голове в Ла Лига. Рекордьор е Карим Бензема с 238.

Срещу Леванте "белите" постигнаха шеста поредна победа от началото на сезона и са начело в класирането с 18 точки.

Снимки: Gettyimages

