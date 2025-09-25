Реал Мадрид изтъкна грешки на рефера за идното дерби с Атлетико

След като се разбра кой рефер ще ръководи градското дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, от лагера на “белите” веднага реагираха чрез традиционния си канал за това - клубната телевизия. За арбитър беше определен Хавиер Алберола Рохас, но от “Бернабеу” не са особено щастливи. Двубоят е в събота от 17:15 часа.

От Real Madrid TV набързо подготвиха видеоматериал, в който се показват грешки на въпросния съдия. В кариерата си досега Рохас е ръководил 16 мача на Реал Мадрид, от които тимът е спечелил 11. Два от двубоите са точно между Реал и Атлетико, като и двата са през сезон 2023/24. Единият е мач за първенство и е спечелен от Атлети с 3:1 точно по това време на година. Другият е полуфинал в турнира за Суперкупата на Испания, от който победител излиза Реал - 5:3 след продължения.

Във всички тези мачове на “кралете” Арбелоа Рохас е показал само един червен картон на футболист на тима - на Алваро Одриосола през сезон 2019/20.

Иначе за идното дерби на "Рияд Еър Метрополитано" целият екип на ВАР ще бъдат съдии, които са родени в Мадрид.