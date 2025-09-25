Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид изтъкна грешки на рефера за идното дерби с Атлетико

Реал Мадрид изтъкна грешки на рефера за идното дерби с Атлетико

  • 25 сеп 2025 | 16:48
  • 3154
  • 19
Реал Мадрид изтъкна грешки на рефера за идното дерби с Атлетико

След като се разбра кой рефер ще ръководи градското дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, от лагера на “белите” веднага реагираха чрез традиционния си канал за това - клубната телевизия. За арбитър беше определен Хавиер Алберола Рохас, но от “Бернабеу” не са особено щастливи. Двубоят е в събота от 17:15 часа.

От Real Madrid TV набързо подготвиха видеоматериал, в който се показват грешки на въпросния съдия. В кариерата си досега Рохас е ръководил 16 мача на Реал Мадрид, от които тимът е спечелил 11. Два от двубоите са точно между Реал и Атлетико, като и двата са през сезон 2023/24. Единият е мач за първенство и е спечелен от Атлети с 3:1 точно по това време на година. Другият е полуфинал в турнира за Суперкупата на Испания, от който победител излиза Реал - 5:3 след продължения.

Във всички тези мачове на “кралете” Арбелоа Рохас е показал само един червен картон на футболист на тима - на Алваро Одриосола през сезон 2019/20.

Иначе за идното дерби на "Рияд Еър Метрополитано" целият екип на ВАР ще бъдат съдии, които са родени в Мадрид.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1314
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1691
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1180
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1803
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1587
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15157
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130002
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58798
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4094
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1712
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2064
  • 3