  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Странно: телевизията на Реал Мадрид не нападна днешния съдия

Странно: телевизията на Реал Мадрид не нападна днешния съдия

  • 23 сеп 2025 | 17:29
  • 598
  • 2

Тази вечер Реал Мадрид гостува на Леванте в мач от междинния кръг на Ла Лига, който започва в 22:30 часа. В навечерието на срещата направи впечатление нещо нетипично. За разлика от друг път сега журналистите от клубната телевизия на “кралете” бяха доста по-отбрани спрямо съдията.

По време на днешната новинарска емисия на Real Madrid TV не беше излъчено видео срещу рефера на мача – в този случай Исидро Диас де Мера Ескудерос. Бяха прегледани последните новини около случая “Негреира” и отменените голове в двубоя срещу Майорка от края на август, но не беше посветено видео на арбитъра на срещата с грешките срещу Мадрид в двубоите, които вече е ръководил, отбелязва "Ас".

По принцип “бялата” медия винаги предварително засипва съответния съдия с критики, че в предишни мачове вече е ощетил състава от “Бернабеу”. За днешния обаче нямаше такова нещо.

