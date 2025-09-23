Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Перфектният дотук през сезона лидер в класирането Реал Мадрид играе при резултат 0:0 в гостуването на новака Леванте в мач от 6-тия кръг на Ла Лига. Тимът на Чаби Алонсо демонстрира впечатляваща форма от началото на сезона с максималните 15 точки от 5 изиграни мача. "Лос бланкос" имат и най-добрата защита в първенството с едва 2 допуснати гола. Леванте пък започна много зле кампанията с три поредни загуби, но в последните два мача натрупа 4 точки. Валенсианци се намират само на няколко точки от зоната на изпадащите и победа срещу лидера би била изключително ценна за тях в борбата за оцеляване в елита.

Логично Реал Мадрид има сериозно предимство в преките двубои като цяло. Интересното обаче е, че в предишните пет срещи между двата тима Леванте успя да победи "кралете" на два пъти. Последната среща през 2022 г. завърши с разгромното 6:0 за гранда от Мадрид.

Наставникът на Леванте Хулиан Калеро залага на формация с двама нападатели, в лицето на Иван Ромеро и камерунеца Карл Ета Ейонг.

Антонио Рюдигер, Трент Александър-Арнолд и Ферлан Менди са контузени и не са на разположение за наставника на Реал Мадрид Чаби Алонсо.

След като в предишния мач специалистът пробва схема, клоняща към 4-4-2, сега треньорът се връща към обичайното 4-3-3, като прави доста промени в състава си. Младокът Гонсало Гарсия е оставен на пейката, а атаката на Реал ще бъде водена от Килиан Мбапе с Франко Мастантуоно и Винисиус Жуниор по крилата. Арда Гюлер и Дани Себайос пак са сред титулярите в средата на терена, а Орелиан Чуамени е на пейката. Дийн Хаусен пък се завръща от наказание и отново е в защитата, а до него отново титуляр е Раул Асенсио, докато на Едер Милитао е дадена почивка. По десния бек пък Фран Гарсия започва вместо Даниел Карвахал.

