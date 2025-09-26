Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани кани Боатенг на стаж в Байерн

Компани кани Боатенг на стаж в Байерн

  • 26 сеп 2025 | 02:00
  • 1756
  • 0
Компани кани Боатенг на стаж в Байерн

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани предложи бившият защитник Жером Боатенг да стажува в клуба, след като бившият германски национал планира да започне треньорска кариера.

Боатенг обяви края на кариерата си като футболист миналата седмица и заяви, че иска да бъде треньор в професионалния футбол, след като получи треньорски лиценз от УЕФА Б през ноември 2024 г. в специален курс, ръководен от Баварския футболен съюз (BFV).

"Познавам Жером от Хамбургер, аз бях на 20, а той на 18 или 19. След това играхме заедно в Манчестър Сити. Ако го бяхте видели тогава, никой нямаше да очаква да бъде толкова успешен“, каза Компани.

"Разбира се, че може да стане топ треньор - ако работи усилено и се обгради с добри хора, тогава винаги може да бъде най-добрият. Това обаче отнема време. Може ли да се присъедини към моя треньорски щаб? Не обсъждам това публично, но стаж за няколко седмици... Разбира се, като легенда на Байерн с добри намерения, той винаги ще бъде поканен", каза Компани, цитиран от ДПА.

Боатенг дебютира в Бундеслигата през 2007 г. в Херта (Берлин) и се радва на успех през десетилетието в Байерн (Мюнхен), спечелвайки две Шампионски лиги, девет пъти Бундеслигата и пет Купи на Германия, преди да напусне през 2021 г.

Роденият в Берлин защитник също така е записал 76 мача за Германия между 2009 и 2018 г. и бе основен играч по време на спечелването за титлата на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия.

Късните етапи от кариерата му обаче са помрачени от обвинения в нападение над бившата му приятелка Касия Ленхард. Боатенг отрече някога да е удрял жена.

