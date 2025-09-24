Анчелоти нападна Байерн заради уволнението си

Настоящият селекционер на Бразилия Карло Анчелоти е недоволен, че навремето беше уволнен от Байерн (Мюнхен). Той беше начело на германския колос от лятото на 2016 година до септември 2017 година. В единствения си цял сезон той спечели титлата в Бундеслигата, отпадна на четвъртфинал в Шампионската лига и стигна до полуфинал за Купата на Германия. В началото на следващата кампания - след поражение с 0:3 от Пари Сен Жермен в ШЛ - той беше освободен.

Тези дни на пазара излиза новата автобиография на Анчелоти под името “Der Traum”. “Билд” сподели част от написаното в нея, където говори за споменатия си престой в Мюнхен.

“Разбихме конкуренцията в Бундеслигата през този сезон, завършвайки с 15 точки преднина - с пет повече от това, с което Джосеп Гуардиола беше взел титлата през предишните два сезона. Въпреки това в Байерн не смятаха това за успех. Това беше най-малкото, което (шефовете - б.р.) очакваха.

Когато в медии вдигаха шум за нещо, забелязвах голяма разлика. Това, което беше напълно ново за мен, беше да работя в клуб, който не се ръководи от един харизматичен собственик. Вместо това имаше различна по състав група акционери, докато легендарни бивши играчи традиционно имаха влияние на управленско ниво в клуба. По средата на сезона имаше смяна на президентството, когато Ули Хьонес пое ръководството. Председател на борда беше Карл-Хайнц Румениге, който играеше за Интер по същото време, когато аз играех за Рома. Дали случайно съм сритал бъдещия си шеф, когато играех срещу него? Разбира се, че съм. Все пак това беше работата ми.“

„Така че трябваше да докладвам на няколко важни хора наведнъж. Беше ми трудно да преценя кой има повече власт и след като бях там няколко седмици, дори отделих Филип Лам (бившият капитан - б.р.) настрани и го попитах за неговото мнение. Но както винаги, давах всичко от себе си, за да запазя независимостта си. Веднъж шефовете ме помолиха да наложа повече дисциплина сред играчите и ми дадоха списък с пет точки, които да им прочета. Въпреки това усещах, че работим с професионален отбор от най-високо ниво, а не с юношески тим, така че играчите трябваше да бъдат третирани съответно. Затова застанах пред отбора в съблекалнята, извадих листа от джоба си и казах: “Имам заповед от борда да ви прочета това”. Това беше моят начин да се дистанцирам от тази задача.

След това, в края на септември 2013 г., гостувахме на друг от моите бивши клубове - Пари Сен Жермен. В мач от Шампионската лига тогава реших да оставя на пейката нашите застаряващи крилa и да позволя на защитниците да играят по-високо, като се опитахме да организираме главно атаки през центъра. Това беше грешка. Балансът беше нарушен и те успяха да ни дестабилизират със своите контраатаки. Те отбелязаха първия си гол във втората минута. Крайният резултат 0:3 беше най-тежкото поражение на Байерн в турнира за последните 21 години. На следващия ден бордът на клуба се събра и заключи, че аз съм проблемът. „Представянето на нашия отбор от началото на сезона не отговаря на очакванията, които имахме,“ каза Румениге. Мачът в Париж ясно показа, че трябва да се предприемат действия.

Бях уволняван четири пъти от големи клубове: Ювентус, Челси, Реал Мадрид и Байерн. Това показва, че не е нужно да имаш непредсказуем президент или собственик, за да те освободят. Акционерите на компанията могат да го направят също.

Това беше най-безкомпромисното уволнение в цялата ми кариера. След моето напускане те достигнаха полуфиналите на Шампионската лига и бяха елиминирани от – познайте кого – Реал Мадрид.“