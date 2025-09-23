Заместникът на Нойер в Байерн се контузи

Байерн (Мюнхен) официално обяви, че младият втори вратар на тима Йонас Урбиг е с контузия и ще отсъства известно време от терените.

22-годишният страж е претърпял разкъсване на мускулни влакна в аддукторите по време на тренировка на германския рекордьор по титли.

Урбиг ще отсъства от терените около 3 седмици, поне според информацията на „Билд“. Младокът бе привлечен през зимната пауза на миналия сезон от Кьолн с идеята да бъде заместник на Мануел Нойер. Заради сериозната травма на ветерана тогава, Урбиг записа цели 23 мача във всички турнири през миналата кампания.

Дотук през сезона обаче той е играл само в мача срещу Веен (Висбаден) за Купата на Германия, спечелен трудно от баварците с 3:2 като гост. Така в следващите мачове на Байерн втори вратар ще бъде друг ветеран – Свен Улрайх.

