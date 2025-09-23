Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Заместникът на Нойер в Байерн се контузи

Заместникът на Нойер в Байерн се контузи

  • 23 сеп 2025 | 16:32
  • 573
  • 0

Байерн (Мюнхен) официално обяви, че младият втори вратар на тима Йонас Урбиг е с контузия и ще отсъства известно време от терените.

22-годишният страж е претърпял разкъсване на мускулни влакна в аддукторите по време на тренировка на германския рекордьор по титли.

Урбиг ще отсъства от терените около 3 седмици, поне според информацията на „Билд“. Младокът бе привлечен през зимната пауза на миналия сезон от Кьолн с идеята да бъде заместник на Мануел Нойер. Заради сериозната травма на ветерана тогава, Урбиг записа цели 23 мача във всички турнири през миналата кампания.

Дотук през сезона обаче той е играл само в мача срещу Веен (Висбаден) за Купата на Германия, спечелен трудно от баварците с 3:2 като гост. Така в следващите мачове на Байерн втори вратар ще бъде друг ветеран – Свен Улрайх.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 789
  • 0
Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

  • 23 сеп 2025 | 15:36
  • 1103
  • 1
Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

  • 23 сеп 2025 | 15:07
  • 4255
  • 1
Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

  • 23 сеп 2025 | 14:36
  • 1370
  • 0
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 428
  • 0
ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

  • 23 сеп 2025 | 13:45
  • 997
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 7818
  • 14
Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

  • 23 сеп 2025 | 17:01
  • 1604
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 22068
  • 70
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 4250
  • 20
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 10938
  • 11
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 3171
  • 3