Кейн записа постижение в ШЛ, с което могат да се похвалят само още Кристиано и Неймар

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн отбеляза своите попадения под номер 20 и 21 с екипа на баварците в Шампионска лига при снощния успех с 3:1 над Челси.
Мануел Нойер с две постижения за историята след снощната победа над Челси
Капитанът на Англия има точно 21 гола в ШЛ и с екипа на бившия си отбор Тотнъм. Така Кейн се превърна в едва третия футболист с поне 20 попадения в турнира за два различни клуба. Преди него с това постижения можеха да се похвалят само Кристиано Роналдо и Неймар. Португалецът, който е рекордьор по голове в ШЛ със своите 140 попадения в 183 мача, се е разписвал 105 пъти за Реал Мадрид и още 21 пъти за Манчестър Юнайтед. Останалите му 14 гола пък са като играч на Ювентус. Бразилецът пък има общо 43 гола в турнира, като 22 от тях са с екипа на Пари Сен Жермен, а останалите 21 са с фланелката на Барселона.
Още тази вечер към тях може да се присъедини и Роберт Левандовски, ако се разпише за Барселона срещу Нюкасъл. Той има 69 гола за Байерн, 17 с Борусия (Дортмунд) и 19 за каталунците.
