Хари Кейн може да подобри рекорд на Роналдо и Холанд

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн може да изпревари както Кристиано Роналдо, така и Ерлинг Холанд в петък вечер, превръщайки се в играча отбелязал за най-кратко време 100 гола за един клуб през този век в някое от петте водещи европейски първенства
Капитанът на Англия се нуждае от още два гола срещу Вердер (Бремен), за да достигне тази граница в един мач по-малко, отколкото е било необходимо на Роналдо и Холанд. Двамата постигнаха това съответно за Реал Мадрид и Манчестър Сити в 105 мача.
Кейн е отбелязал 98 гола в 103 мача във всички турнири за Байерн, включително осем гола – и два хеттрика – в първите четири мача на отбора в Бундеслигата този сезон. Общо през кампанията той има 14 попадения в осем срещи.
Не само Кейн е в резултатна форма от началото на сезона. Осемнадесетте гола на Байерн са най-много, отбелязани от отбор в първите четири мача в историята на Бундеслигата.
Снимки: Gettyimages