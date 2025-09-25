Хари Кейн може да подобри рекорд на Роналдо и Холанд

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн може да изпревари както Кристиано Роналдо, така и Ерлинг Холанд в петък вечер, превръщайки се в играча отбелязал за най-кратко време 100 гола за един клуб през този век в някое от петте водещи европейски първенства

Капитанът на Англия се нуждае от още два гола срещу Вердер (Бремен), за да достигне тази граница в един мач по-малко, отколкото е било необходимо на Роналдо и Холанд. Двамата постигнаха това съответно за Реал Мадрид и Манчестър Сити в 105 мача.

The fastest players to ever reach 100 goals for a club (in Europe's top 5 leagues) are Cristiano Ronaldo for Real Madrid and Erling Haaland for Manchester City. Both did it in 105 games



Harry Kane now has 98 goals in 103 games for Bayern. He can break the record with a brace… pic.twitter.com/oL1hVUQDKA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2025

Кейн е отбелязал 98 гола в 103 мача във всички турнири за Байерн, включително осем гола – и два хеттрика – в първите четири мача на отбора в Бундеслигата този сезон. Общо през кампанията той има 14 попадения в осем срещи.

Не само Кейн е в резултатна форма от началото на сезона. Осемнадесетте гола на Байерн са най-много, отбелязани от отбор в първите четири мача в историята на Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages