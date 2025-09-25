В Байерн коментираха спекулациите за бъдещето на Хари Кейн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на баварския гранд срещу Вердер (Бремен). Рекордните германски шампиони продължават да са безгрешни от началото на сезона.

“Винаги може да има спад. Никога не можеш да знаеш дали ще дойде спад във формата. Но ние се борим срещу това с всичко, което имаме. В момента сме в добра форма и винаги мислим за следващия мач. Вердер опитват да играят доминантен футбол с бързи комбинации в средата на терена - и това е заради техният треньор.

Kompany on the talk about Harry Kane's future and Thomas Frank's statement opening the door to a Spurs return: "Harry is in an excellent phase. I don't want to open the door to any other discussion. Harry wants to win titles, and he can do that at Bayern. That's the only focus." pic.twitter.com/XUx3I3BDRa — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2025

Хари Кейн? Той е в отлична фаза. Не искам да отварям вратата за други дискусии. Хари иска да печели трофеи и може да го направи в Байерн. Това е единственият ни фокус”, каза Компани.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл, който бе на пресконференцията, също говори за Хари Кейн и спекулациите около бъдещето му. “Начинът, по който Хари се държи, показва, че е напълно отдаден. Той е достатъчно възрастен, за да взема собствени решения, независимо дали има клауза за освобождаване или не. Нашето желание е да бъдем успешни с Хари този сезон, а и в бъдеще“.

Max Eberl on Harry Kane's future and whether Bayern would like to extend his contract: "The way Harry is conducting himself shows that he's fully committed. He's old enough to make his own decisions, regardless of whether he has a release clause or not. Our wish is to be… pic.twitter.com/RdJEERlOd7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2025

Компани обсъди още някои от кадровите проблеми в отбора. “Ако всичко е наред, Ким Мин-Жае ще е на разположение срещу Вердер. Йонас Урбиг е контузен, би трябвало да се върне за мача срещу Айнтрахт (Франкфурт). Свен Улрайх ще го замести като резервен вратар.

Взел съм решението Йошуа Кимих да играе в средата на терена, не е имало дискусии да бъде ползван като десен бек. Той бе един от най-добрите полузащитници през миналия сезон и ще остане такъв”.

Наставникът на Байерн призна също, че е отворен към идеята да помогне в прохождащата треньорска кариера на току-що отказалия се от футбола Жером Боатенг. "Познавам го от Хамбургер, аз бях на 20, а той на 18 или 19. След това играхме заедно в Манчестър Сити. Ако го бяхте видели тогава, никой нямаше да очаква да бъде толкова успешен. Разбира се, че може да стане топ треньор - ако работи усилено и се обгради с добри хора, тогава винаги може да бъде най-добрият.

Това обаче отнема време. Може ли да се присъедини към моя треньорски щаб? Не обсъждам това публично, но стаж за няколко седмици - разбира се. Като легенда на Байерн с добри намерения, той винаги ще бъде поканен", каза още Компани.

