Мазрауи под въпрос за сблъсъка с Бренфорд

  • 26 сеп 2025 | 01:08
  • 1836
  • 0
Мазрауи под въпрос за сблъсъка с Бренфорд

Манчестър Юнайтед може да бъде без услугите на ключовия си защитник Нусаир Мазрауи за съботния сблъсък от Премиър лийг с Брентфорд. Той пропусна тренировката на „червените дяволи“ в четвъртък, което породи спекулации, че мароканският национал има физически проблем, който може да го извади от мача през уикенда.

Вместо него в тренировъчната група на първия отбор беше включен Сам Мейтър. Англичанинът беше използван като десен уинг-бек по време на упражненията, заемайки естествено мястото на Мазрауи.

Все още няма официално потвърждение от Манчестър Юнайтед за евентуална контузия, но предполагаемото му отсъствие от сесията в четвъртък подсказва, че той страда от лека травма.

Мазрауи пропусна първите три мача на Манчестър Юнайтед за сезона заради мускулен проблем, който получи в първата предсезонна контрола на отбора срещу Лийдс Юнайтед. Въпреки това 27-годишният играч се появи от резервната скамейка срещу Бърнли на 30 август, преди да бъде включен в титулярния състав срещу Манчестър Сити и Челси в английския елит.

Защитникът е жизненоважен играч за Манчестър Юнайтед след пристигането си от Байерн (Мюнхен) през август 2024 г., като е записал 60 мача за „червените дяволи“ и е направил три асистенции.

Добрата новина за Манчестър Юнайтед е възстановяването на Диого Далот. Португалският национал се завърна към тренировките след мускулен проблем. Далот може да играе като десен уинг-бек, ако Мазрауи бъде изключен от състава, тъй като Амад Диало изпитваше затруднения в тази зона на терена през кампания 2025-26.

Снимки: Gettyimages

