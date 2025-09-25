Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед договори още един талант от Южна Америка

Манчестър Юнайтед договори още един талант от Южна Америка

  • 25 сеп 2025 | 17:30
  • 5130
  • 0
Манчестър Юнайтед договори още един талант от Южна Америка

Манчестър Юнайтед e договорил привличането на младия талант Кристиан Ороско, съобщава ДПА. Колумбийският тийнейджър е част от бъдещите планове на ръководството на "червените дяволи" за подсилване на състава.

17-годишният халф носи екипа на Форталеса в своята родина. Той е второто ново попълнение за 20-кратните шампиони на Англия от Южна Америка по изпитана формула. Диего Леон от парагвайския Серо Портеньо по-рано през годината също подписа предварителен контракт с клуба от Премиър лийг преди пристигането си през лятото. Ороско ще се присъедини към Юнайтед, когато навърши 18 години през следващия юли. Полузащитникът изведе с капитанската лента Колумбия до финала на шампионата на Южна Америка до 17 години през април.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1319
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1710
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1193
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1806
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1588
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1269
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15189
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130036
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58841
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4099
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1715
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2068
  • 3