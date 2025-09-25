Манчестър Юнайтед договори още един талант от Южна Америка

Манчестър Юнайтед e договорил привличането на младия талант Кристиан Ороско, съобщава ДПА. Колумбийският тийнейджър е част от бъдещите планове на ръководството на "червените дяволи" за подсилване на състава.

17-годишният халф носи екипа на Форталеса в своята родина. Той е второто ново попълнение за 20-кратните шампиони на Англия от Южна Америка по изпитана формула. Диего Леон от парагвайския Серо Портеньо по-рано през годината също подписа предварителен контракт с клуба от Премиър лийг преди пристигането си през лятото. Ороско ще се присъедини към Юнайтед, когато навърши 18 години през следващия юли. Полузащитникът изведе с капитанската лента Колумбия до финала на шампионата на Южна Америка до 17 години през април.

