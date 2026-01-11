Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

  • 11 яну 2026 | 11:20
  • 2858
  • 2

Волейболист №2 в света за 2025 година и реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов се озова в невероятна и сюрреалистична ситуация по време на живо предаване в Twitch относно внезапното напускане на иранския волейболист Пория Хосейн от Лубе, като открито критикува версията, дадена от клуба на дългата пресконференция на генералния мениджър Бепе Кормио.

Голям скандал в Лубе! Съотборник на Алекс Николов напусна самоволно
Голям скандал в Лубе! Съотборник на Алекс Николов напусна самоволно

„Да, братко, ще кажа едно нещо: Лубе му направи лошо, защото лъжат. Той не си тръгна, както казаха... Всички знаеха, че си тръгва, той поиска да си тръгне и всичко беше направено както трябва. Но Лубе го направи да изглежда като нещо лошо, което не беше.“

„Ще ви кажа само едно нещо: Лубе се държа лошо, защото излъгаха. Не се получи така, както казаха. Всички знаеха, че той (б.р. Пория) ще си тръгне; той го беше поискал и всичко беше направено както трябва. Но Лубе искаше да го представи като проблем, както не беше.“

След това българският играч заключи:

„Не съм доволен от това как Лубе се справи със ситуацията.“

"Думите му, изречени на живо и бързо споделени в социалните мрежи, със сигурност не помагат на настроението около отбора на Чивитанова в решаващ етап от сезона, особено след като клубът работи по привличането на брата на Алек, разпределителя Симеон Николов, за следващия сезон”, написа главния редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света - volleyball.it - Лука Муцоли.

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

  • 10 яну 2026 | 21:29
  • 3423
  • 3
Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

  • 10 яну 2026 | 18:58
  • 5856
  • 1
Локомотив Авиа започна годината с лесна победа над Славия

Локомотив Авиа започна годината с лесна победа над Славия

  • 10 яну 2026 | 18:25
  • 1203
  • 1
Любо Ганев: Стратегията ни за работа с младите дава резултати

Любо Ганев: Стратегията ни за работа с младите дава резултати

  • 10 яну 2026 | 14:40
  • 1335
  • 5
Димана Иванова: Радостно е и за волейбола, че има толкова успехи

Димана Иванова: Радостно е и за волейбола, че има толкова успехи

  • 10 яну 2026 | 14:29
  • 1538
  • 1
Атанас Петров: Моята цел е да продължаваме да градим с момичетата, които идват отдолу

Атанас Петров: Моята цел е да продължаваме да градим с момичетата, които идват отдолу

  • 10 яну 2026 | 14:16
  • 762
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 10534
  • 68
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 4226
  • 4
Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 06:58
  • 3987
  • 0
Янев: Целта е да се подготвим добре

Янев: Целта е да се подготвим добре

  • 11 яну 2026 | 08:44
  • 3150
  • 11
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 7247
  • 14
Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

  • 11 яну 2026 | 08:06
  • 3990
  • 1