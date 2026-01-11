Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

Волейболист №2 в света за 2025 година и реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов се озова в невероятна и сюрреалистична ситуация по време на живо предаване в Twitch относно внезапното напускане на иранския волейболист Пория Хосейн от Лубе, като открито критикува версията, дадена от клуба на дългата пресконференция на генералния мениджър Бепе Кормио.
Голям скандал в Лубе! Съотборник на Алекс Николов напусна самоволно
„Да, братко, ще кажа едно нещо: Лубе му направи лошо, защото лъжат. Той не си тръгна, както казаха... Всички знаеха, че си тръгва, той поиска да си тръгне и всичко беше направено както трябва. Но Лубе го направи да изглежда като нещо лошо, което не беше.“
„Ще ви кажа само едно нещо: Лубе се държа лошо, защото излъгаха. Не се получи така, както казаха. Всички знаеха, че той (б.р. Пория) ще си тръгне; той го беше поискал и всичко беше направено както трябва. Но Лубе искаше да го представи като проблем, както не беше.“
След това българският играч заключи:
„Не съм доволен от това как Лубе се справи със ситуацията.“
"Думите му, изречени на живо и бързо споделени в социалните мрежи, със сигурност не помагат на настроението около отбора на Чивитанова в решаващ етап от сезона, особено след като клубът работи по привличането на брата на Алек, разпределителя Симеон Николов, за следващия сезон”, написа главния редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света - volleyball.it - Лука Муцоли.