Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

Волейболист №2 в света за 2025 година и реализатор №1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов се озова в невероятна и сюрреалистична ситуация по време на живо предаване в Twitch относно внезапното напускане на иранския волейболист Пория Хосейн от Лубе, като открито критикува версията, дадена от клуба на дългата пресконференция на генералния мениджър Бепе Кормио.

„Да, братко, ще кажа едно нещо: Лубе му направи лошо, защото лъжат. Той не си тръгна, както казаха... Всички знаеха, че си тръгва, той поиска да си тръгне и всичко беше направено както трябва. Но Лубе го направи да изглежда като нещо лошо, което не беше.“

„Ще ви кажа само едно нещо: Лубе се държа лошо, защото излъгаха. Не се получи така, както казаха. Всички знаеха, че той (б.р. Пория) ще си тръгне; той го беше поискал и всичко беше направено както трябва. Но Лубе искаше да го представи като проблем, както не беше.“

❗️ GIUSEPPE CORMIO, DYREKTOR SPORTOWY CUCINE LUBE:

[wypowiedź sprzed trzech dni]:



🎙: - Selekcjoner irańskiej reprezentacji, Roberto Piazza, mówił Poriyi, że marnuje czas na ławce rezerwowych naszego zespołu (...) Ponieśliśmy ogromne straty, nie tylko finansowe, ale przede… pic.twitter.com/mcpSe3UNDh — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) January 11, 2026

След това българският играч заключи:

„Не съм доволен от това как Лубе се справи със ситуацията.“

"Думите му, изречени на живо и бързо споделени в социалните мрежи, със сигурност не помагат на настроението около отбора на Чивитанова в решаващ етап от сезона, особено след като клубът работи по привличането на брата на Алек, разпределителя Симеон Николов, за следващия сезон”, написа главния редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света - volleyball.it - Лука Муцоли.

💥💥Civitanova: Lube, Nikolov su Twitch: “La società ha mentito sul caso Poryia. Non sono felice di come è stata gestita la situazione” 🎙️🎙️



👉🏻 📲 Leggi la news su Volleyball.it+ sull'APP - AppleStore, Play Storehttps://t.co/JlWW0pQyry pic.twitter.com/ag4YFUz2fM — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) January 10, 2026