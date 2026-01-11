Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

  • 11 яну 2026 | 08:09
  • 429
  • 0
Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Венислав Антов излезе победител срещу Владимир Гърков в “българското”дерби между юношите на Левски София и двукратни шампиони със "сините" от 15-ия кръг на френския волейболен елит.

Венислав Антов бе най-резултатен за домакинския успех на своя Туркоа с 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) над Сен Назер.

21-годишният диагонал реализира 17 точки (4 аса, 2 блока, 46% ефективност в атака - +12).

22-годишният Гърков влизаше като резерва в първите две части и игра в третата и записа 3 точки.

Туркоа е втори във временното класиране с 13 победи, 2 загуби и 24 точки. Първи е Тур с 13/2/38.

Сен Назер е 13-и с 6/9/14.

Със 17-те си точки Антов мина границата от 300 и вече има 302 за отминалите 15 кръга, като е 3-и в подреждането на реализаторите. Гърков е 12-и с 203 точки.

