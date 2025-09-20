Летящ старт за Моуриньо в Бенфика!

Жозе Моуриньо поведе Бенфика към успех с 3:0 срещу тима на АВС в първия си мач начело на “орлите” в Лига Португал. Благодарение на успеха момчетата на Специалния спечелиха 4-ия си мач от началото на сезона в шампионата на Иберийския полуостров и се доближиха на пет точки от лидера Порто, спрямо който имат и мач по-малко. Голямата надежда на фенове и ръководство е, че Моуриньо ще спомогне на тима да се качи на върха, което му убягва през последните два сезона.

Иначе първият гол за лисабонския гранд падна чак в добавеното време на първата част, когато Георгий Судаков изведе гостите напред в резултата. След почивката съдбата се усмихна на момчетата на Специалния и около четвърт час след подновяването на играта те получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Евангелос Павлидис и даде комфортен аванс на “орлите”. Това развитие вдъхнови тима на Бенфика, който съвсем скоро реши да сложи точка на спора и в 64-ата минута Франьо Иванович направи преднината на своите класическа.

🚨🇵🇹 Jose Mourinho wins his first match back with Benfica! ✅ pic.twitter.com/NmMA1e439F — EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2025

Сега Моуриньо ще може да укрепи отбора, тъй като има два мача в шампионата срещу Рио Аве (23.9) и Жил Висенте (26.9), което ще му позволи да подготви играчите си за предстоящата битка срещу Челси (30.9) в Шампионската лига на “Стамфорд Бридж”.