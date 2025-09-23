Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 803
  • 1

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци се надява “орлите” да започнат с положителен резултат тазгодишното си участие в основната фаза на Лига Европа. “Орлите” гостуват на Малмьо в първия си мач от надпреварата.

“Надявам се да започнем добре. Всяка точка е важна в новия формат и се надявам още от първия мач да вземем нещо. Знаем, че ни чака тежък мач срещу много добър съперник, но вярвам много на нашите момчета. В този момент разполагаме с доста добри футболисти. Предния път като играхме срещу тях беше преди четири години и оттогава са се променили нещата. Надявам се да вземем три или поне точка от Малмьо. Видяхме миналата година, че всяка точка е важна”, каза Моци.

