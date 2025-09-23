Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малмьо ФФ
  3. Треньорът на Малмьо: Лудогорец е много силен, трябва да сме умни

Треньорът на Малмьо: Лудогорец е много силен, трябва да сме умни

  • 23 сеп 2025 | 18:20
  • 936
  • 0
Треньорът на Малмьо: Лудогорец е много силен, трябва да сме умни

Старши треньорът на Малмьо ФФ Хенрик Ридстрьом сподели очакванията си преди домакинството на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа.

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

"Лудогорец е шампион на България вече 14 поредни години и е много силен отбор, особено в офанзивен план. Трябва да играем умно и да сме последователни в изпълнението на задачите си. Миналата година влязохме с твърде голямо самочувствие и това ни костваше точки. Сега сме по-стабилни и по-директни, но трябва да намерим баланс, за да не бъдем наказани.

Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков
Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков

Всяка среща е възможност да направим нещо по-добро и да дадем радост на нашите фенове. Да играем в Европа е привилегия, независимо от напрежението. Привържениците? Подкрепата е огромна важност, а когато толкова много хора се вълнуват, разочарованията също се усещат силно. Но ние се фокусираме върху тези, които ще бъдат на стадиона и ще ни подкрепят", каза треньорът на шведския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

  • 23 сеп 2025 | 15:43
  • 7355
  • 8
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6398
  • 26
Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

  • 23 сеп 2025 | 15:19
  • 718
  • 0
Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 803
  • 0
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4600
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 сеп 2025 | 14:31
  • 1665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 5565
  • 2
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 12672
  • 1
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 787
  • 0
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 14009
  • 25
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6398
  • 26
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4600
  • 3