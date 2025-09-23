Треньорът на Малмьо: Лудогорец е много силен, трябва да сме умни

Старши треньорът на Малмьо ФФ Хенрик Ридстрьом сподели очакванията си преди домакинството на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа.

"Лудогорец е шампион на България вече 14 поредни години и е много силен отбор, особено в офанзивен план. Трябва да играем умно и да сме последователни в изпълнението на задачите си. Миналата година влязохме с твърде голямо самочувствие и това ни костваше точки. Сега сме по-стабилни и по-директни, но трябва да намерим баланс, за да не бъдем наказани.

Всяка среща е възможност да направим нещо по-добро и да дадем радост на нашите фенове. Да играем в Европа е привилегия, независимо от напрежението. Привържениците? Подкрепата е огромна важност, а когато толкова много хора се вълнуват, разочарованията също се усещат силно. Но ние се фокусираме върху тези, които ще бъдат на стадиона и ще ни подкрепят", каза треньорът на шведския тим.