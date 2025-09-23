Популярни
  Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

  • 23 сеп 2025 | 15:19
  • 324
  • 0
Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Литовецът Манфредас Лукянчукас бе определен от УЕФА за главен съдия при гостуването на Лудогорец на Малмьо в Швеция в първия мач от груповата фаза на Лига Европа. 33-годишният рефер от Вилнюс ще бъде подпомаган от сънародниците си Мангирдас Мираускас и Александрас Спепановас, а четвъртият съдия - Миндаугас Якус, също е от Литва. Дебютът на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа е утре от 22:00 часа българско време.

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

ВАР съдия ще бъде англичанинът Стюърт Атуел, а негов асистент - Кевин Кланси от Шотландия.

