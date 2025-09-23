Куртулуш: Знаем как да нараним Малмьо

Бранителят на Лудогорец Едвин Куртулуш говори на пресконференцията преди утрешния мач на орлите срещу местния Малмьо. Шведът е на мнение че срещата ще бъде доста тежка но българите знаят как да "наранят" съперника.

"За мене добро чувството да се върна вкъщи. Познавам част от футболистите на Малмьо. Очаквам да бъде тежък мач за нас, но ние имаме достатъчно опит в тези турнири и знаем как да нараним съперника", каза Куртулуш.

Бранителят бе попитан от местните журналисти дали очаква скоро да се завърнеш в националния отбор на Швеция. Куртулуш заяви че не се е чувал с националния селекционер от близо една година, но ако бъде повикан е готов да помогне на тима.

Снимки: Startphoto