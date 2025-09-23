Популярни
  3. "Камък, ножица, хартия" на тренировката на Лудогорец в Швеция

"Камък, ножица, хартия" на тренировката на Лудогорец в Швеция

  • 23 сеп 2025 | 20:07
  • 885
  • 2

Лудогорец проведе своята тренировка на стадион "Еледа" преди утрешния мач от Лига Европа срещу Малмьо ФФ. Малко по-рано беше пресконференцията на "орлите" в Швеция, като наставникът Руи Мота призна, че очаква агресивна игра от страна на домакините.

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Заниманието на шампионите на България беше открито за медиите в първите 15 минути, като футболистите от Разград показаха отлично настроение.

Куртулуш: Знаем как да нараним Малмьо
Куртулуш: Знаем как да нараним Малмьо

При едно от упражненията се забеляза и игра на "камък, ножица, хартия", след която играчите от дадена двойка изпълняваха кратък спринт, като по този начин изпробваха бързината на реакцията си. Утре в 22:00 часа Малмьо ФФ посреща Лудогорец на старта на основната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент.

Снимки: Startphoto

