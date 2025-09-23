"Камък, ножица, хартия" на тренировката на Лудогорец в Швеция

Лудогорец проведе своята тренировка на стадион "Еледа" преди утрешния мач от Лига Европа срещу Малмьо ФФ. Малко по-рано беше пресконференцията на "орлите" в Швеция, като наставникът Руи Мота призна, че очаква агресивна игра от страна на домакините.

Заниманието на шампионите на България беше открито за медиите в първите 15 минути, като футболистите от Разград показаха отлично настроение.

При едно от упражненията се забеляза и игра на "камък, ножица, хартия", след която играчите от дадена двойка изпълняваха кратък спринт, като по този начин изпробваха бързината на реакцията си. Утре в 22:00 часа Малмьо ФФ посреща Лудогорец на старта на основната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент.

Снимки: Startphoto