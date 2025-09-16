Лудогорец пусна билетите за Малмьо

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 17:08
Лудогорец пуска в продажба билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа срещу Малмьо в Швеция през следващата седмица. "ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, които ще подкрепят отбора при гостуването на Малмьо на 24 септември от 21:00 часа на "Еледа Стейдиъм", че могат вече да закупят своите билети от базата "Гнездо на орли".

Гостуващите фенове ще бъдат настанени в сектор "Е", а цената на билета е 16 евро", се казва в съобщението в официалния сайт на българския шампион. Привържениците на отбора, които са извън Разград и България, могат да заявят своите входни талони на имейл: tickets@ludogorets.com Плащането става в евро.

