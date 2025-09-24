Популярни
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 191
  • 0

Лудогорец гостува на Малмьо ФФ в Лига Европа. Двубоят между шампионите на Швеция и България ще започне в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на 33-годишния литовец Манфредас Лукянчукас.

Шведският тим влезе по категоричен начин в основната фаза на Лига Европа, побеждавайки с 3:0 и 2:0 чешкия Сигма (Оломоуц). "Орлите" на Руи Мота имаха по-труден плейоф, след като загубиха с 1:2 срещу Шкендия, а сетне трябваше да играят продължения на реванша в Разград, преди да елиминират представителя на Северна Македония.

Извън групата на "зелените" остана капитанът Антон Недялков, който лекува контузия. Опитният футболист не пристигна с отбора в Швеция. Аут са още Агибу Камара, Идан Нахмиас, Иван Йорданов и Квадво Дуа. С тима на Руи Мота пътуват юношите Райан Иванов и Александър Маринов. Българският тим показа добро настроение по време на вчерашната си тренировка в Швеция.

Мачът на стадион "Еледа" дава старт на кампанията на Лудогорец в основната схема на втория по сила европейски клубен турнир, като паралелно с това "орлите" са в гонитба с Левски за първото място в родния шампионат.

Малмьо ФФ - Лудогорец

Съдия: Манфредас Лукянчукас
Стадион: "Еледа", Малмьо
Начало: 22:00 часа

